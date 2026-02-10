RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina está investigando o motivo pelos quais as medalhas estão se soltando facilmente da fita e ocasionando avarias. Alguns relatarem o problema pouco depois de deixarem o pódio.

Breezy Johnson, esquiadora do Estados Unidos, falou sobre o tema em entrevista coletiva depois de conquistar a medalha de ouro.

"Não pulem com elas. Eu estava pulando de alegria e quebrou. Tenho certeza de que alguém vai consertar -- não está muito quebrado -mas está um pouco quebrado. Aqui está a medalha, aqui está a fita, e aqui está a pequena peça que deveria encaixar na fita para segurar a medalha. Sim, ela se soltou", disse Breezy Johnson.

A patinadora Alysa Liu, também dos Estados Unidos, publicou um vídeo em uma rede social em que segura a medalha e a fita em mãos diferentes. " Minha medalha não precisa da fita", escreveu.

Um vídeo mostra o momento em que a medalha do alemão Justus Strelow cai da fita e vai ao chão, enquanto ele comemorava com os companheiros o bronze no biatlo no saguão do hotel.

Andrea Francisi, diretor de operações dos Jogos de Milão-Cortina 2026, afirmou, em coletiva realizada nesta segunda-feira ( 9), que os organizadores estão cientes do problema e investigando.

"Estamos plenamente cientes da situação. Estamos investigando qual é exatamente o problema. Mas, obviamente, estamos dando máxima atenção a este assunto, pois a medalha é o sonho dos atletas. Queremos que, no momento em que a receberem, tudo esteja absolutamente perfeito, porque realmente consideramos este o momento mais importante", disse Andrea Francisi.

O patinador artístico Danny O'Shea, dos Estados Unidos, apontou, em entrevista à CBS News, nesta segunda-feira, que está sendo cauteloso com a medalha de ouro que conquistou na competição por equipes, no último domingo. "Estamos apenas tentando não ficar pulando demais por aí".

A agência Reuters reportou ainda que a medalha de prata da esquiadora sueca Ebba Andersson também sofreu uma queda. "A medalha caiu na neve e quebrou em duas. Agora espero que os organizadores tenham um 'Plano B' para medalhas quebradas", disse à emissora sueca SVT.