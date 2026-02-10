RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do esporte, vai anunciar os indicados no próximo dia 3. A cerimônia que revelará os vencedores vai ocorrer em Madri, no dia 20 de abril.

Dentre os atletas que integraram a lista de votação estão o tenista João Fonseca, o surfista Yago Dora e a skatista Rayssa Leal.

O Laureus contempla sete categorias. Há premiação para "Atleta masculino", "Atleta feminina", "Equipe do ano", "Revelação do Ano", "Retorno do Ano", "Atleta de Ação", "Melhor Paratleta do Ano", e ainda há o "Esporte para o Bem", que contempla projetos esportivos com viés sociais.

João Fonseca pôde ser votado para "revelação do ano". Ele ganhou o primeiro título de ATP em fevereiro do ano passado, em Buenos Aires, e foi um dos nomes de destaque do circuito.

Rayssa e Yago foram possibilidades de votação no "melhor atleta de esportes de ação do ano". Rayssa, que já concorreu três vezes ao Laureus, venceu duas etapas da Street League Skateboarding (SLS) e levou o quarto título consecutivo do Super Crown. Já o surfista Yago conquistou o título mundial pela primeira vez aos 29 anos, ao vencer as WSL Finals 2025, em setembro.

Na edição do ano passado, a ginasta Rebeca Andrade foi a vencedora da categoria "Retorno do Ano". Ela se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar uma estatueta no Laureus.

O evento está na 26ª edição e acontece anualmente desde 2000.

A cerimônia será realizada no Palácio Cibeles. O evento vai contar com a presença de nomes de destaque no esporte ? do passado e do presente ? para celebrar as conquistas e performances mais marcantes do ano passado.

Madri também recebeu o evento em 2024 e 2025. É a terceira cidade espanhola a sediar o Prêmio Laureus, após Barcelona (2006 e 2007) e Sevilha (2021 e 2022).