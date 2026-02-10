SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O basquete é uma modalidade na qual a estatística ajuda muito a entender a situação dos times. Com ela, é mais fácil de analisar os pontos fracos e fortes das equipes, ajudando quem está em quadra e fora dela a compreender mais o jogo.

Uma estatística em particular, a eficiência, tem um cálculo um pouco mais complexo, mas é muito importante, pois aponta qual jogador tem sido mais completo nos fundamentos.

Para chegar a este índice, são levados em conta os pontos positivos e os negativos. A conta é feita da seguinte maneira: o resultado da soma dos pontos positivos menos o resultado da soma dos pontos negativos.

Pontos positivos: pontos + rebotes + tocos + bolas recuperadas + assistências

Pontos negativos: tentativas de dois pontos erradas + tentativa de três erradas + lances livres errados + turnovers (perda da posse de bola)

O jogador mais eficiente do NBB atualmente é Andrézão, do Bauru Basket, com 22,32 de média, ou seja contando a eficiência dos 25 jogos disputados até aqui. O jogo no qual ele teve a maior eficiência foi contra o São José, quando ele chegou a 44, quando o seu time perdeu por 91 a 84.

Para chegar a esse número foi feito o seguinte cálculo: (29 + 12 + 3 + 3 +1) - (3 + 0 + 0 + 1) = 48 - 4 = 44

Completam o top-5 de jogadores mais eficientes: Georginho (Franca), Da Silva (Cruzeiro), Brite (Bauru) e Holowell (União Corinthians).