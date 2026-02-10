SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes criticado por ser pouco decisivo em clássicos, Flaco López chutou para longe esse rótulo neste começo de 2026.

Flaco López foi decisivo nos três clássicos que o Palmeiras disputou até aqui. O argentino fez o gol da vitória contra o Corinthians por 1 a 0, anotou um tento e deu duas assistências no 3 a 1 sobre o São Paulo e ainda contribuiu com um passe para gol no triunfo por 1 a 0 sobre o Santos.

Em três jogos contra rivais neste ano, Flaco se aproximou muito de igualar os números que teve nas 31 partidas anteriores contra o trio. Desde 2022, ele tinha anotado cinco gols e dado duas assistências em duelos contra Corinthians, São Paulo e Santos.

Flaco se consolida como protagonista do ataque palmeirense neste ano. O argentino tem mais jogos disputados do que Vitor Roque [8 a 7], mais partidas como titular no ano [6 a 4] e mais gols marcados do que o companheiro [4 a 1]. Além das participações em gols em clássicos, o camisa 42 marcou na vitória por 1 a 0 contra o Mirassol, pelo Paulistão, e no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

O bom desempenho vem em uma reta decisiva para Flaco conseguir uma convocação para a Copa do Mundo. Em março, a Argentina fará a Finalíssima contra a Espanha e ainda terá um amistoso contra o Qatar. Esta será a última Data Fifa antes da convocação para o Mundial, que deve ser realizada em maio.

O atacante do Palmeiras esteve presente nas últimas três convocações da seleção argentina. Ele ficou no banco nos jogos contra Equador e Venezuela, mas jogou contra Porto Rico (deu uma assistência) e Angola.

FLACO LÓPEZ EM CLÁSSICOS

**2026**

- 3 jogos

- 2 gols

- 3 assistências

- 5 participações em gols

**2022 a 2025**

- 31 jogos

- 5 gols

- 2 assistências

- 7 participações em gols

FLACO CONTRA CADA RIVAL

**São Paulo**

- 14 jogos

- 4 gols

- 2 assistências

**Corinthians**

- 12 jogos

- 2 gols

- 0 assistências

**Santos**

- 8 jogos

- 1 gol

- 3 assistências