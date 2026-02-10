SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Andreas Pereira e o atacante Luighi correm risco de desfalcar o Palmeiras até o final desta edição do Campeonato Paulista.

Como informou o UOL, os atletas devem ser denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) e eles serão enquadrados no artigo 258 por atitude antidesportiva. Os atletas do Palmeiras podem ser punidos com um a seis jogos de suspensão.

A ideia do órgão é denunciar os atletas antes da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, que acontece neste fim de semana. O Palmeiras enfrenta o Guarani no domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Se os jogadores pegarem a pena máxima, eles já estarão fora de uma possível final com o Palmeiras. Após a rodada do fim de semana, o estadual só tem mais quatro datas (quartas, semis e os dois jogos da final).

QUAIS SÃO OS LANCES

No 1º tempo, Andreas Pereira deu pisões na marca do pênalti antes de Memphis fazer a cobrança, e o holandês desperdiçou a penalidade.

Já no 2º tempo, após o gol do Palmeiras, Luighi chutou uma das bolas que estava atrás do gol de Hugo Souza e ela atingiu o rosto de um torcedor do Corinthians.

O artigo 258 do CBJD é o enquadramento mais comum nesses casos de atitude antidesportiva, por ser uma cláusula aberta e subsidiária, usada quando a conduta não se encaixa de forma precisa em tipos penais desportivos mais específicos. A pena prevista varia de uma a seis partidas, mas, na prática, a Justiça Desportiva costuma aplicar sanções mais brandas quando não há histórico de violência ou reincidência. Andrei Kampff.

"No caso do Luighi, a Procuradoria até poderia tentar um enquadramento mais gravoso, até o 243-C, em uma hipótese de incitação à hostilidade. No entanto, esse dispositivo exige uma prova clara de intenção ofensiva ou discriminatória, o que eleva consideravelmente o rigor probatório. Sem a evidência de um dolo específico, já que o ato ocorreu no calor de uma comemoração, o caminho jurídico mais seguro para a denúncia segue sendo o artigo 258, focando na conduta contrária à disciplina e na falta de zelo com a segurança do espetáculo", acrescentou.

O QUE DIZ O PALMEIRAS

O clube não vai se manifestar oficialmente. No entanto, a reportagem apurou que o direção palmeirense não vê motivos que justifiquem a denúncia, já que foram casos que ocorreram no campo e que estavam sujeitos à análise do VAR -que não recomendou revisão.

Pessoas ligadas à diretoria lembram também que, no ano passado, bombas foram atiradas no campo da Neo Química Arena na final do Paulista, impedindo que o jogo transcorresse dentro da normalidade nos minutos finais e colocando em risco a segurança dos atletas, e o Corinthians levou somente uma multa.

Após a confusão com o gol de Flaco López, a torcida do Corinthians também atirou vários objetos em campo.