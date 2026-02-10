SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca já sabe quem vai enfrentar em sua estreia no torneio: o adversário será o chileno Alejandro Tabilo, em embate válido pela 2ª fase da competição.

Tabilo superou o argentino Facundo Díaz Acosta na tarde desta terça-feira (10). O duelo entre os tenistas acabou em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3.

A vitória deixa o chileno no caminho do brasileiro, que é um dos cabeças de chave do torneio. O jogo será realizado entre nesta quarta-feira (11) e quinta-feira.

Atual número 71 do mundo, Tabilo tem 28 anos e acumula três títulos na carreira. Fonseca, por outro lado, está na 33ª posição do ranking e já soma dois troféus com apenas 19 anos.

Os dois já se enfrentaram em 2024, pelo ATP 250 de Bucareste. Naquela partida, válida pelas quartas de final do torneio em questão, o chileno venceu o adversário por 2 sets a 1.