WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A cidade de Seattle, no estado de Washington, vai receber seis jogos da Copa do Mundo. No entanto, em meio à política imigratória rígida adotada nos Estados Unidos durante o mandato de Donald Trump, a prefeita Katie Wilson afirmou que o atual clima possa afastar parte do público interessado no evento.

"Vivemos um momento em que há muita ansiedade entre a comunidade de imigrantes em relação à aplicação das leis federais de imigração. Acredito que isso possa afetar a decisão de alguns visitantes de ir aos Estados Unidos", disse a prefeita. "Essa é a realidade de agora."

A declaração foi feita durante uma entrevista concedida a jornalistas estrangeiros, promovida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, nesta terça-feira (10). Democrata, Wilson foi eleita em novembro do ano passado e já se manifestou publicamente contra o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, na sigla em inglês), a polícia de imigração dos Estados Unidos.

Em janeiro, após a morte da norte-americana Renee Good durante uma ação do ICE, a prefeita publicou uma série de fotos nas redes sociais lamentando o ocorrido. "Minha mensagem para todos os que fazem de Seattle seu lar: esta é a sua cidade, vocês pertencem a este lugar. Vocês merecem estar seguros aqui, e juntos vamos lutar para que isso aconteça", escreveu.

Durante a entrevista sobre os jogos da Copa do Mundo, Wilson afirmou que a gestão municipal fará tudo o que estiver ao seu alcance para continuar "protegendo os residentes e os visitantes". "Estamos aplicando muito esforço e vamos continuar com esse trabalho. Acreditamos que vamos garantir essa experiência", disse.

Questionada pela Folha de S.Paulo sobre quais medidas poderiam assegurar maior tranquilidade a turistas que planejam viajar à cidade, a prefeita citou o "Fifa Pass" -uma parceria da Fifa (Federação Internacional de Futebol) com o governo dos Estados Unidos que oferece agendamento prioritário de entrevistas para a concessão de vistos a turistas que já compraram ingressos para a Copa do Mundo.

"Além disso, continuamos fazendo aquilo que já fazemos. Somos uma cidade receptiva e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para receber bem os turistas", afirmou, sem detalhar quais seriam esses esforços.

Mais tarde, em entrevista à reportagem, a porta-voz do Departamento de Estado, Amanda Roberson, afirmou que as questões imigratórias são de responsabilidade do Departamento de Segurança Interna, órgão ao qual o ICE está subordinado.

Ela acrescentou, no entanto, que turistas que "seguem as leis dos Estados Unidos não devem ter medo, pois as autoridades vão direcionar suas ações àqueles que estão violando as leis".

A Copa do Mundo deste ano será sediada por México, Estados Unidos e Canadá. A partida de abertura ocorrerá no México. A maioria dos jogos será disputada nos Estados Unidos, e o Canadá receberá apenas seis partidas.

Fifa Pass

A Fifa e o governo dos Estados Unidos anunciaram, no fim do ano passado, a criação do Fifa Pass, que permite o agendamento acelerado de entrevistas para obtenção de visto -entre seis e oito semanas- para torcedores que comprarem ingressos pela plataforma oficial.

Mesmo assim, o torcedor ainda precisará fazer a solicitação de visto pelos canais regulares, e a compra do ingresso não garante a concessão do documento.