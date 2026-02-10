SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea até contou com uma atuação brilhante de João Pedro no Stamford Bridge, mas tomou dois gols em seis minutos, cedeu o empate por 2 a 2 diante do Leeds e interrompeu uma sequência de quatro vitórias no Campeonato Inglês.

O brasileiro abriu o placar e sofreu pênalti convertido por Palmer, que perdeu um gol sem goleiro depois de os adversários reagirem ? Nmecha e Okafor, ambos na metade do 2º tempo, haviam balançado as redes para os visitantes.

O resultado deixa a equipe londrina com 44 pontos e no 5º lugar da tabela. O Leeds, por outro lado, chegou aos 30 pontos e é o 15º colocado, ainda na luta contra o rebaixamento.

O Chelsea volta a jogar na tarde de sexta-feira, contra o Hull City, pela Copa da Inglaterra. Já o Leeds, pelo mesmo torneio, enfrenta o Birmingham no domingo.

COMO FOI O JOGO

Os primeiros 45 minutos foram todos do Chelsea, que recebeu apenas uma finalização e foi para os vestiários com vitória graças a um golaço de João Pedro. O brasileiro, ainda na casa dos 23 minutos, recebeu passe açucarado de Palmer, invadiu a área em velocidade e, com a perna esquerda, deslocou Darlow com uma cavadinha: 1 a 0.

Os mandantes aumentaram no início do 2º tempo em cobrança de pênalti. João Pedro, infernizando a defesa rival ao lado de Estêvão, recebeu lançamento do goleiro Sánchez e acabou empurrado dentro da área pelo zagueiro Bijol. Resultado? Penalidade marcada pelo árbitro e convertida por Palmer: 2 a 0.

O Leeds respondeu na mesma moeda e diminuiu o prejuízo. Caicedo chegou atrasado na tentativa de se antecipar a Bogle, derrubou o adversário e viu o árbitro cravar pênalti. Nmecha chamou a responsabilidade no Stamford Bridge e, com tranquilidade, deslocou Sánchez: 2 a 1.

Os visitantes sacramentaram o empate seis minutos depois em um lance, no mínimo, confuso. Após lançamento de Justin, Bogle brigou pela bola com Acheampong dentro da área e se enroscou também com Sánchez antes de cair. A bola sobrou limpa para Okafor, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio: 2 a 2.

Os acréscimos tiveram gol inacreditável perdido por Palmer. O camisa 10 recebeu cruzamento à meia-altura de Caicedo pela ponta direita direita e, livre dentro da pequena área, rebateu para cima do travessão de Darlow, deixando os torcedores chocados diante da jogada.


