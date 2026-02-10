SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Bruninho Samudio, filho do ex-goleiro Bruno e de Eliza Samudio, completou 16 anos nesta terça-feira (10) e ganhou um presente para lá de especial.

O jovem assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo. Ele integra a base da equipe carioca desde 2024.

O clube não informou o tempo de duração do vínculo. O alvinegro, por outro lado, valorizou as convocações do jovem para as seleções brasileiras de base.

Bruninho assinou contrato ao lado de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Clube. "A presença desses setores simboliza o trabalho diário e integrado realizado nos bastidores, oferecendo suporte contínuo ao atleta", escreveu o Botafogo ao anunciar a assinatura.

A assinatura do primeiro contrato profissional do Bruno simboliza o reconhecimento de um trabalho construído com muita dedicação dentro do clube. Ele teve uma temporada de alto nível, sendo protagonista com a camisa do Botafogo e também com a seleção brasileira. Esse passo reforça o nosso compromisso em valorizar atletas formados aqui e traduz o que buscamos nas categorias de base: formar jogadores preparados, identificados e prontos para vestir a camisa do Botafogo Augusto Oliveira, diretor das categorias de base do Botafogo

Aniversariante do dia, o goleiro também falou sobre o momento. Ele classificou a assinatura como a "realização de um sonho".

É um momento muito especial para mim. Assinar meu primeiro contrato profissional com o Botafogo é a realização de um sonho. Sou muito grato ao clube pela confiança e vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos Bruninho, ao site do Botafogo

FICHA DO GOLEIRO

Nome completo: Bruno Samudio de SouzaIdade: 16 anos (10/02/2010)Posição: GoleiroAltura: 195 cmPé dominante: Destro

Um post compartilhado por Botafogo F.R. (@botafogo)