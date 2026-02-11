RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Se faltou uma boa apresentação, sobrou precisão em Salvador (BA). Mesmo com uma atuação abaixo, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, no Barradão, contado com dois gols nas duas finalizações realizadas no primeiro tempo além de um pênalti defendido por Rossi na etapa final.
Golaço de Pulgar e mais ? O Flamengo abriu o placar com um golaço de Pulgar de fora da área e ampliou com Cebolinha. O Vitória diminuiu com Matheuzinho.
Os primeiros três pontos - Foi a primeira vitória conquistada pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, já que anteriormente havia perdido para o São Paulo e empatado com o Internacional.
Vitória perde a chance de encostar na liderança - O Rubro-Negro, por sua vez, perdeu a chance de dormir com os mesmos pontos do líder Palmeiras. Com a derrota, estacionou nos três pontos.
Paquetá 100 jogos ? Lucas Paquetá completou 100 jogos pelo Flamengo nesta terça-feira (10), somando as duas passagens. O meia, porém, teve uma atuação apagada e foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo por Carrascal.
Fato raro - Volante mais marcador, Erick Pulgar fez apenas seu quarto gol pelo Flamengo desde que chegou ao clube, em 2022.
Marinho de volta ? Marinho fez sua reestreia pelo Vitória após dez anos. Ele entrou aos 20 do segundo tempo no lugar de Erick.
O JOGO
O primeiro tempo foi marcado por um Flamengo fatal. Foram apenas duas finalizações, sendo as duas para o fundo do gol. De resto, o Vitória teve amplo dominío, com momentos de pressão, mas sem conseguir ser criativo o suficiente para transformar o volume de jogo em gols.
Na etapa final o Vitória continuou indo para cima e diminuiu logo no início. Os baianos sobravam fisicamente e deixaram os cariocas atônitos, algo que não demorou para se transformar em pênalti para o time da casa. Brilhou, porém, a estrela do goleiro Rossi, que defendeu a cobrança de Renato Kayzer. O lance colocou uma ducha de água fria nos mandantes, que não tiveram forças para buscar o empate novamente.
GOLS E LANCES
Golaço de Pulgar! ? O Flamengo abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um golaço de Erick Pulgar, que recebeu de Cebolinha na entrada da área, dominou e emendou um balaço no ângulo direito do goleiro Gabriel.
Flamengo amplia ? O Rubro-Negro carioca ampliou ao fim do primeiro tempo com Everton Cebolinha, aos 48, após belo lançamento de Léo Ortiz onde o atacante dominou, tirou Camutanga da jogada e chutou no canto.
Vitória diminui ? O Vitória diminuiu logo no início do segundo tempo, aos 6, quando Renato Kayzer foi lançado, fez boa jogada, e tocou para Matheuzinho chegar chutando.
Pênalti para o Vitória e defesa de Rossi! ? O Vitória teve a oportunidade de empatar o jogo aos 16 minutos, quando Nathan Mendes foi derrubado dentro da área e o árbitro Raphael Claus assinalou pênalti. Renato Kayzer foi para a cobrança e soltou o pé, mas Rossi fez grande defesa.
VITÓRIA
Gabriel, Nathan Mendes, Camutanga, Luan Cândido e Ramon (Lucas Silva); Caíque, Baralhas, Dudu (Emmanuel Martínez) e Matheuzinho (Cantalapiedra); Erick (Marinho) e Renato Kayzer (Fabri). T.: Jair Ventura.
FLAMENGO
Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De la Cruz) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Lucas Paquetá (Carrascal), Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Plata). T.: Filipe Luís
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Cartões amarelos: Matheuzinho, Renato Kayzer, Emmanuel Martínez (VIT); Everton Cebolinha, Léo Pereira, Evertton Araújo, Everton Cebolinha, Alex Sandro (FLA)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Erick Pulgar, aos 14 minutos do primeiro tempo (FLA); Everton Cebolinha, aos 48 minutos do primeiro tempo (FLA); Matheuzinho, aos 6 minutos do segundo tempo (FLA)