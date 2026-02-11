SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Adidas terá Falcão como novo embaixador da marca. A empresa alemã prepara uma nova linha para o futsal, e a parceria com um dos maiores nomes do esporte é vista como uma forma de se consolidar ainda mais no mercado.

"Uma coisa que vemos muito no Brasil, como também o espetáculo e a emoção do jogo, nós também vemos o futsal crescendo no país. Então, vamos lançar um produto muito específico, criado mão a mão com o Falcão. Ele é um ícone do futsal brasileiro, onde nós estamos construindo um produto brilhante em todos os aspectos do jogo", disse Sam Handy, diretor criativo da Adidas, em entrevista à reportagem.

"Nós vemos a inovação no futebol acontecendo também no futsal, com um produto como este. Também acontecendo na Kings League, com a nossa parceria com eles, onde lançamos diversas camisas, em uma Copa do Mundo, ou um grande clube para nós, como o Flamengo. Nós vemos inovação, cultura, e atletas incríveis em todo o futebol. Nós somos obcecados pelo futebol", acrescentou.

COMO SERÁ PARCERIA?

A Adidas prepara para 2026 uma linha especial de chuteiras para futsal, e Falcão será o protagonista da campanha.

Ele passará a representar oficialmente a marca, ativando não somente chuteiras, mas campanhas relacionadas ao futebol de maneira geral.

A primeira campanha de Falcão para a Adidas é da chuteira Predator X F50. Nela estão jogadores brasileiros como Raphinha (Predator) e Rodrygo (F50), além de outros nomes internacionais como Bellingham (Predator) e Yamal (F50).

"Quando nós trabalhamos com atletas, queremos fazer isso certo. Então temos que gastar muita atenção, muitos testes e muito feedback de performance. Nós queremos fazer isso certo", disse Sam ao ser questionado sobre esse foco no futsal.

"Essa será uma colaboração entre a equipe da Adidas no país e a equipe global, as múltiplas equipes se uniram para criar um produto especial conectando o país com o Falcão", concluiu.