SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vive dias tranquilos e sem muitas preocupações após um início de temporada conturbado com a goleada sofrida contra o Novorizontino (a pior da era Abel) e com cobranças por parte da torcida. A direção fechou a contratação de Arias, viu Paulinho evoluir na recuperação da lesão e só tem duas pendências no elenco.
No início da semana, Paulinho passou por exames na perna direita que constataram boa evolução na segunda cirurgia da perna direita. Agora, o Núcleo de Saúde e Performance palmeirense aumentou as cargas de trabalho na parte interna e no campo.
O atacante seguirá como baixa nas próximas semanas, mas o Palmeiras comemora internamente a evolução. O jogador é considerado o principal reforço para o ano de 2026 -ele não joga desde o dia 4 de julho de 2025, ainda no Mundial de Clube.
Com Paulinho mais próximo, o Palmeiras deve negociar Bruno Rodrigues ou Luighi. Abel Ferreira terá muitas opções para o sistema ofensivo, a dupla deve ter pouco espaço e só um deve ser mantido no elenco. Bruno tinha interesse do Inter, mas as conversas não avançaram. Luighi ganhou pontos após a atuação no clássico -mesmo com um gol claro perdido.
A outra mudança será no sistema defensivo: o Palmeiras segue com a intenção de trazer um zagueiro ainda nesta janela de transferências. Hoje, Abel Ferreira conta com Benedetti, Bruno Fuchs, Murilo e Gustavo Gómez. A ideia é trazer um zagueiro com o mesmo perfil de Arias e Marlon Freitas (vitorioso e experiente) para ser mais uma opção no elenco.
A torcida do Palmeiras também cobra a contratação de um camisa 5, mas isso não vai acontecer agora. A direção e a comissão técnica entendem que tem Marlon Freitas, Emiliano Martínez e Luis Pacheco na posição, e só vai contratar um jogador que chegue com o status de titular absoluto.
A posição não é uma prioridade, mas o clube analisa oportunidades de mercado na próxima janela de transferências.
O clube venceu os clássicos contra Santos, São Paulo e Corinthians no Paulistão e tem apresentado atuações mais consistentes após o início de temporada de oscilação. O planejamento sempre seguiu o mesmo: temporada de apenas ajustes pontuais após um 2025 recheado de contratações.
O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, e no domingo (15), pega o Guarani, às 20h30.