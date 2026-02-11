RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O mundo girou para Everton Cebolinha. Servido como moeda de troca na tentativa do Flamengo de contratar Kaio Jorge, do Cruzeiro, o atacante renasceu das cinzas e deu a volta por cima, voltando a ser homem de confiança do técnico Filipe Luís neste início da temporada.

De julho ao início de novembro do ano passado, Everton Cebolinha pouco atuou. Sem muitas oportunidades, pediu internamente para ser negociado em busca de mais minutagem. Porém, já na reta final de 2025, voltou a ser importante, tendo boas atuações nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e também na Copa Intercontinental, no Qatar.

No entanto, o ano virou e o jogador viu a diretoria ir com tudo para cima de Kaio Jorge. Além de oferecer a bagatela de 24 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões em janeiro), colocou à disposição também o próprio atacante, admirado de longa data pelo atual técnico cruzeirense Tite.

Cebolinha, na ocasião, não se opôs à uma possível troca, mas o Cruzeiro bateu o pé e não quis vender Kaio Jorge mesmo com o Flamengo, posteriormente, aumentando a oferta.

Restou a Cebolinha, então, trabalhar. E até aqui, ele tem agarrado com unhas e dentes as oportunidades e voltou a ser utilizado com mais frequência por Filipe Luís.

São sete jogos em 2026 sendo quatro como titular, incluindo o desta quarta (10), quando fez o segundo gol no 2 a 1 sobre o Vitória, no Barradão (BA), pelo Campeonato Brasileiro. Além desse, ele fez também sobre Sampaio Corrêa e Fluminense nesta temporada.

"Estou vivendo um momento muito bom desde o ano passado. Venho de uma crescente, estou confiante para jogar, as coisas estão dando certo. Sempre almejei isso desde que cheguei e estou colhendo os frutos do meu trabalho", afirmou o jogador ao Sportv.

CONTRATO SÓ ATÉ O FIM DO ANO

Figura importante novamente ao técnico Filipe Luís, Everton Cebolinha não está mais negociável no momento. O atacante de 29 anos, porém, só tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026 e ainda não foi chamado para renovar.

A situação, por exemplo, permite que ele assine um pré-contrato com outro clube, no meio do ano, se assim quiser e alguma oportunidade interessante aparecer. Ele é avaliado pelo Flamengo em 8 milhões de euros (R$ 49,2 milhões).