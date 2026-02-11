SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vladyslav Heraskevych, piloto ucraniano de skeleton, afirmou que vai competir nos Jogos Olímpicos de Inverno com o capacete com imagens de atletas mortos na guerra com a Rússia. A peça foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Graças ao sacrifício deles [atletas falecidos], podemos competir aqui como uma equipe. Não os trairei. Acredito que eles merecem estar comigo no dia da competição. Usei ontem, usei hoje, usarei amanhã e usarei no dia da corrida", disse Heraskevych, em coletiva de imprensa em Cortina.

O capacete tem a foto de 24 atletas ucranianos mortos. O COI, por sua vez, indicou que a peça infringe a regra 50.2 da Carta Olímpica, que estabelece que nenhuma forma de manifestação ou questão política, religiosa ou racial pode ser levantada nos campos de jogo ou nos pódios.

"Acredito sinceramente que não violamos nenhuma regra. A regra 50, propaganda política, propaganda discriminatória, propaganda racial definitivamente não tem nada a ver com este capacete", disse Heraskevych, que foi o porta-bandeira da Ucrânia nos Jogos de Milão-Cortina.

A decisão do comitê foi divulgada pelo próprio atleta, em um vídeo publicado no Instagram. "Uma decisão que simplesmente parte meu coração. A sensação de que o COI está traindo aqueles atletas que fizeram parte do movimento olímpico, não permitindo que sejam homenageados na arena esportiva onde esses atletas nunca mais poderão pisar."

O comitê internacional ofereceu que o atleta ucraniano usasse uma braçadeira preta.

"Este capacete infringe as diretrizes, mas abriremos uma exceção para permitir que ele use uma braçadeira preta durante a competição, em homenagem ao atleta. Acreditamos que este seja um bom meio-termo para a situação", afirmou Mark Adams, porta-voz do COI.

Figuras políticas da Ucrânia manifestaram insatisfação com a proibição por parte do COI, como o presidente Volodymyr Zelenskiy, que fez uma publicação no X (antigo Twitter)

"Agradeço ao porta-bandeira da nossa equipe nacional nos Jogos Olímpicos de Inverno, Vladyslav Heraskevych, por lembrar ao mundo o preço da nossa luta. Essa verdade não pode ser considerada inconveniente, inadequada ou rotulada como uma 'manifestação política em um evento esportivo'. Ela serve como um lembrete para o mundo inteiro do que é a Rússia moderna", disse em trecho do texto.

O capacete de Heraskevych traz, dentre outras, imagens da halterofilista Alina Perehudova, do boxeador Pavlo Ischenko, do jogador de hóquei no gelo Oleksiy Loginov, do ator e atleta Ivan Kononenko, do mergulhador e treinador Mykyta Kozubenko, do atirador Oleksiy Habarov e da dançarina Daria Kurdel.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, dando início a um conflito de larga escala entre os países e que dura até hoje.