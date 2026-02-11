SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Real Madrid se reuniu na noite desta terça-feira (10) em um jantar organizado por Vinicius Jr e Mbappé no restaurante '61', na capital espanhola.

Todos os jogadores merengues compareceram ao encontro, que não contou com a comissão técnica. Alguns deles, como Vini, Rodrygo, Militão, Ceballos e Carvajal, compartilharam uma foto do elenco reunido nas redes sociais.

O jantar acontece uma semana antes da "final" contra o Benfica pelo playoff da Liga dos Campeões. O jogo de ida está marcado para o dia 17, enquanto a volta será no dia 25. Ambos os confrontos serão às 17h (de Brasília).

Além disso, o Real segue na cola do Barcelona no Campeonato Espanhol. O time merengue é o vice-líder, com 57 pontos, um a menos do que o rival. Faltam 15 rodadas para o fim do torneio nacional.

A reunião mostra a união do elenco merengue nesta reta final de temporada, apontou a imprensa espanhola. "A mensagem de união no vestiário é total", escreveu o As. "Uma demonstração de compromisso", disse o Marca.

Vini Jr e Mbappé não só organizaram o jantar como também pagaram a conta, informaram os tabloides locais. Os dois atacantes merengues estão entre os sócios do restaurante, aberto em dezembro do ano passado.

Alguns torcedores aproveitaram a confraternização para tietar os jogadores do lado de fora do restaurante. Os atletas começaram a deixar o local a partir das 23h (horário local). O último a sair foi Asencio, por volta das 3h (horário local).

O Real Madrid joga no sábado, às 17h (de Brasília), contra a Real Sociedad pelo Espanhol. A partida será no Santiago Bernabéu.