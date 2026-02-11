SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polêmica envolvendo José Martínez no Corinthians ganhou mais um capítulo ontem: o venezuelano tem uma lesão grave, e o clube estuda meios de rescindir o contrato. A reportagem faz a linha do tempo de tudo o que aconteceu envolvendo o volante desde o fim do ano passado.

**21 de dezembro de 2025**

José Martínez foi titular e campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, contra o Vasco, no Maracanã. O volante, inclusive, iniciou a jogada do segundo gol no triunfo por 2 a 1.

**25 de dezembro de 2025**

Martínez já estava na Venezuela com a família. Ele e a noiva compartilharam fotos celebrando o Natal em Maracaibo, onde o jogador nasceu.

**3 de janeiro de 2026**

O Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, mas sem a presença de Martínez. O clube afirmou que o jogador estava na Venezuela resolvendo burocracias referente à emissão de um novo passaporte. O dele já não havia mais páginas em branco, o que impediria a passagem pela imigração em jogos internacionais pelo clube e seleção. O jogador recebeu uma cartilha de treinos para executar no seu país. Neste mesmo dia, um ataque dos EUA ao país sul-americano terminou com a prisão de Nicolás Maduro e causou fechamento de aeroportos e outros serviços.

**10 e 13 de janeiro e 2026**

Martínez compartilhou dois vídeos no Instagram treinando. No primeiro deles, ele aparece trabalhando com bola em um campo na Venezuela ao lado de um preparador físico. No segundo, o volante fazia exercícios na academia com uma camisa da Holanda.

**18 de janeiro de 2026**

A postura de Martínez começou a causar incômodo nos bastidores do Corinthians. O venezuelano passou a não responder as mensagens do técnico Dorival Júnior. O contato com Marcelo Paz, executivo de futebol, foi mantido.

**21 de janeiro de 2026**

José Martínez se manifestou pela primeira vez sobre o "sumiço". Em uma nota publicada nas redes sociais, ele se defendeu e explicou a demora na emissão do novo passaporte, inclusive citando a situação política instável da Venezuela após a ação dos Estados Unidos.

**6 de fevereiro de 2026**

O volante conseguiu o novo passaporte e publicou uma foto no avião rumo ao Brasil.

**7 de fevereiro de 2026**

José Martínez se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã do sábado e teve o primeiro contato com a comissão técnica e o restante do elenco. Neste dia, o atleta alegou ao clube que estava com uma lesão.

**9 de fevereiro de 2026**

O Corinthians decidiu punir José Martínez com o corte do salário do mês de janeiro, período que ele passou na Venezuela. Além disso, o clube também optou por aplicar uma multa nos recebimentos que o jogador terá pelo mês de fevereiro. Martínez passou por exames para ver o grau da lesão dita por ele.

**10 de fevereiro de 2026**Exames constataram o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A lesão no LCA é considerada grave, necessita de cirurgia e o tempo de recuperação é longo, podendo até mesmo tirar Martínez do restante do ano pelo Corinthians. O clube ainda tenta entender quando o jogador se machucou. A diretoria estuda formas de rescindir o contrato com o atleta.

POLÊMICA NO PASSADO

José Martínez também esteve envolvido em uma polêmica no ano passado. Em outubro, o jogador faltou a seis treinos do Corinthians após a pausa para a Data Fifa daquele mês.

O volante estava na Venezuela, mas não embarcou para o Brasil. De carro, ele partiu de Maracaibo, no seu país, até o aeroporto internacional mais próximo, na Colômbia, mas encontrou a fronteira fechada. No dia seguinte, o filho dele não foi liberado para embarcar porque nasceu nos Estados Unidos e precisava do visto para vir ao Brasil. O atleta decidiu ficar com a família para ajudar a solucionar o problema.

Martínez foi punido por esse sumiço. O jogador teve os dias em que faltou descontados do salário e teve de contribuir para a "caixinha dos jogadores".