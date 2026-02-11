BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Maurício, do Palmeiras, conseguiu a naturalização e pode jogar a Copa do Mundo deste ano pela seleção paraguaia.

A naturalização foi oficializada no site da Fifa nesta semana. A entidade publicou a decisão pelo aceite do pedido na última segunda-feira.

A mudança foi possível por causa da nacionalidade do pai de Maurício, que é paraguaio. Além disso, o jogador também tem vivência no país vizinho ao Brasil.

Maurício nasceu em São Paulo. O meio-campista passou pela base do Desportivo Brasil (SP) e depois se mudou para o Cruzeiro, onde ganhou espaço entre os profissionais pela primeira vez. Antes de jogar no Palmeiras, o meio-campista passou pelo Internacional.

O jogador defendeu as seleções de base do Brasil. Ele acumulou convocações na categoria sub-20 e também integrou por algumas vezes a equipe sub-23. Isso, no entanto, não o impede de jogar pelo Paraguai. A mudança só não é permitida se um atleta disputou jogos oficiais pela seleção principal.

Maurício, agora, sonha com a Copa do Mundo. O Paraguai está no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Austrália e uma seleção que virá da repescagem europeia. Se for convocado, ele pode encontrar companheiros de Palmeiras, como Gustavo Gómez e Sosa, na seleção.

O meio-campista não tem portas fechadas, mas o cenário é difícil. O UOL apurou junto a fontes ligadas ao técnico Gustavo Alfaro, do Paraguai, que a comissão técnica dá prioridade aos atletas que fizeram parte de todo o projeto que terminou com a volta à Copa do Mundo após 16 anos. Mesmo assim, Maurício é monitorado.

O Paraguai ainda terá uma última convocação antes da oficial para a Copa do Mundo, prevista para maio. Em março, a seleção fará amistosos contra Grécia e Marrocos como preparação para o Mundial.

Tags:

Palmeiras