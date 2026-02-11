SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras inscreveu Jhon Arias no Paulista, e o meia colombiano reforça a equipe de Abel Ferreira para a fase final do estadual.

Arias pode estrear pelo Palmeiras nas quartas de final do Paulista, que está marcada para os dias 21 e 22 de fevereiro. O Palmeiras já garantiu a classificação para a próxima fase.

Nesta terça-feira (10), o Palmeiras registrou o contrato de Arias no BID da CBF e ele já está regularizado para jogar. No entanto, ele será baixa nos próximos dois jogos da equipe (Inter e Guarani).

O jogador só chegará ao Brasil no final da semana. O Palmeiras liberou Arias para resolver questões burocrática de sua mudança da Inglaterra.

Arias assinou com o Palmeiras até dezembro de 2029 (contrato de quatro temporadas). Ele custou 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação atual), e o pagamento será realizado em quatro parcelas anuais.

O colombiano de 28 anos é apenas o segundo reforço do Palmeiras para 2026. Após Marlon Freitas, a direção do Palmeiras manteve o mesmo perfil: jogador experiente e com passado vitorioso.