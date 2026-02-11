SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos principais concorrentes de Ramón Sosa no Palmeiras, Maurício agora também é uma "ameaça" para o atacante na seleção paraguaia.

SOMBRA NA SELEÇÃO

Maurício se naturalizou paraguaio. O pai dele nasceu do país vizinho ao Brasil, e o meio-campista teve o pedido de naturalização aceito pela Fifa nesta semana. Assim, ele está apto para ser convocado e defender a Albirroja na Copa do Mundo.

Um jogador que pode ser companheiro dele no time e na seleção é Ramón Sosa. O atacante acumula convocações para defender o Paraguai e concorre diretamente por uma vaga com Maurício no Palmeiras.

Maurício tem levado a melhor no clube. Sosa até começou o ano com oportunidades como titular, mas foi desbancado pelo companheiro, que assumiu o posto nos últimos dois jogos e passou a deixar o "rival" no banco. Apesar dessa disputa, a dupla pode atuar junta a depender do desenho escolhido por Abel Ferreira.

A dupla concorre por um lugar no lado esquerdo na ligação entre o meio e o ataque no Palmeiras. A equipe tem atuado na formação 4-2-2-2, com a disputa em aberto na esquerda. Na direita, Allan tem se consolidado. Sosa tem um cenário um pouco diferente na seleção paraguaia. Por lá, o atacante atua deslocado pelo lado direito.

Apesar da expectativa, Maurício tem cenário mais difícil para jogar a Copa do Mundo. Apesar de monitorar o meia do Palmeiras, a comissão técnica comandada por Gustavo Alfaro dá prioridade aos atletas que fizeram parte de todo o projeto que terminou com a volta à Copa do Mundo após 16 anos. Sosa é um deles.

O Paraguai ainda terá uma última convocação antes da oficial para a Copa do Mundo, prevista para maio. Em março, a seleção fará amistosos contra Grécia e Marrocos como preparação para o Mundial.

A seleção paraguaia está no Grupo D da Copa do Mundo. A Albirroja estreia no dia 12 de junho, contra os Estados Unidos. Depois, vai encarar uma seleção europeia vinda da repescagem (19/6) e a Austrália (25/6).