SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Barcelona, Hansi Flick, lamentou a ausência do brasileiro Raphinha no confronto desta quinta-feira (12) contra o Atlético de Madri, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

"Passo a passo. Temos que cuidar dele. É um jogador que sempre dá tudo, muita intensidade no jogo. Quando ele sente algo, temos que cuidar dele, talvez dar um passo atrás. Essa é a situação", disse o treinador alemão em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11).

"Claro que não estou feliz porque precisamos dele, de Pedri, Gavi, Andreas (Christensen), Marcus (Rashford), mas temos que lidar com isso. Acontece em uma temporada", completou.

Raphinha já não entrou em campo nas quartas de final da Copa do Rei, na vitória do Barcelona sobre o Albacete por 2 a 1. Seu último jogo foi em 31 de janeiro, contra o Elche, quando foi substituído no intervalo, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona é o atual líder, com 58 pontos, um a mais que o rival Real Madrid. Antes de visitar o Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano, Flick deu mais detalhes sobre a lesão do craque brasileiro e pediu cautela.

Ele está sentindo dores musculares, e com um jogador profissional, você tem que tomar cuidado com seu corpo. Temos que apoiá-lo, ficar de olho nisso. É isso que estamos fazendo. Hansi Flick, técnico do Barcelona

Questionado sobre um possível caminho mais fácil até a semifinal, eliminando Albacete nas quartas e Racing nas oitavas, o treinador ironizou. "Pergunte ao Real Madrid", disse. O clube merengue foi eliminado nas oitavas justamente pelo Albacete.

Barcelona e Atlético de Madrid entram em campo nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Metropolitano. A partida de volta está marcada para a semana seguinte e definirá um dos finalistas da competição.