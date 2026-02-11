SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians acertou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Angileri até o fim desta temporada. O novo vínculo tem validade até 31 de dezembro.

O jogador já treinou com o elenco nesta quarta-feira, e em breve ficará à disposição da comissão técnica para ser relacionado.

DEMOROU, MAS SAIU

O vínculo do jogador com o time alvinegro havia se encerrado em dezembro do ano passado, e a negociação por um novo contrato se arrastava desde a última temporada. A situação acabou ganhando contornos de novela.

O principal impasse esteve na questão financeira. A proposta apresentada pelo Corinthians previa uma redução nos valores em relação ao contrato anterior, condição que inicialmente não foi aceita por Angileri e por seu estafe.

Na visão do atleta, a redução salarial já havia ocorrido quando deixou o futebol europeu para acertar com o clube paulista, no início do ano passado. Seus representantes compartilhavam desse entendimento.

Durante o período em que ficou sem contrato, Angileri recebeu sondagens de outros clubes, entre eles o Internacional. O jogador chegou a conversar com pessoas próximas ao clube gaúcho, mas as tratativas não avançaram.

No desfecho, o desejo de disputar a Libertadores foi determinante para que Angileri aceitasse os termos financeiros e permanecesse no Corinthians. O lado afetivo também teve peso: com muitos amigos no elenco, o argentino se sentiu incomodado por ter ficado fora da conquista da Supercopa pelo clube.

NÚMEROS PELO CORINTHIANS

Na última temporada, Angileri disputou 42 partidas com a camisa corintiana e distribuiu duas assistências.

O lateral chegou ao clube por indicação de Ramón Díaz, então técnico do Corinthians, que acabou demitido em abril. Sob o comando do treinador argentino, Angileri chegou com status de titular e atuou na fase final do Campeonato Paulista, título conquistado pelo Timão.

Após a saída de Ramón, o jogador perdeu espaço com Dorival Júnior, em paralelo à ascensão de Matheus Bidu. Ainda assim, seguiu sendo um reserva utilizado com frequência, especialmente nos momentos em que Dorival adotou uma linha com três zagueiros, utilizando o lateral como defensor pelo lado esquerdo.