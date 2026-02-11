(UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca estreia nesta quarta-feira (11) no ATP 250 de Buenos Aires contra Alejandro Tabilo, de 28 anos e atual número 71 do mundo. Embora tenha nacionalidade chilena, Tabilo foi pela primeira vez em seu país apenas aos 18 anos de idade.

QUEM É O RIVAL DE FONSECA?

Nascido em Toronto, no Canadá, Alejandro Tabilo tem pais chilenos. Ele cresceu no país norte-americano e foi pela primeira vez ao Chile com 18 anos, mudando-se definitivamente um ano depois. Fã de futebol, ele torce para o Everton de Viña del Mar e idolatra Alexis Sánchez.

O duelo desta quarta-feira (11) contra João Fonseca será válido pelas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires. Tabilo venceu o argentino Facundo Díaz Acosta nesta terça-feira (10), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 6/3. Já o brasileiro estreia nesta quarta-feira por ser um dos cabeças de chave.

Atual número 71 do ranking, a melhor posição de Alejandro Tabilo foi o 19º lugar, em julho de 2024. Ele possui três títulos na carreira, todos de nível ATP 250 ?em Auckland, Mallorca e Chengdu.

O chileno já venceu o ex-top 1 Novak Djokovic em duas oportunidades. A primeira vitória foi no Masters 1000 de Roma, em 2024, e a segunda no Masters 1000 de Monte Carlo, em 2025. O sérvio deu o troco no ATP 250 de Atenas, no ano passado.

Em confrontos diretos contra Fonseca, Tabilo também se sai melhor. Na única vez em que se enfrentaram, o chileno venceu o atual número 33 do ranking de virada, por 2 sets a 1, nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em 2024.

O duelo entre os dois será a partir das 18h30 (de Brasília). João Fonseca vai em busca do bi após conquistar o título em Buenos Aires em 2025.