SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira participação do Brasil na modalidade snowboard halfpipe nos Jogos de Inverno, os dois representantes do país foram eliminados nas classificatórias da prova realizadas nesta quarta-feira (11), em Livigno, na região de Valtellina, no norte da Itália.

O suíço naturalizado brasileiro Pat Burgener, que sofreu um grave acidente poucos dias antes da competição, terminou em 14º entre 24 atletas, enquanto Augustinho Teixeira, nascido em Ushuaia, na Argentina, foi o 19º colocado.

Apenas os 12 melhores se classificaram às finais, que serão disputadas na sexta-feira (13). Dos classificados, seis são de países da Ásia, sendo quatro do Japão, incluindo Ayumu Hirano, que defende o título olímpico conquistado em Pequim.

Na prova, os snowboarders fazem duas voltas com manobras ao longo de uma pista coberta de neve em formato de U com 200 metros de extensão. A modalidade entrou no programa olímpico nos Jogos de Nagano, no Japão, em 1998, chegando à sua oitava participação nas Olimpíadas em Milão-Cortina.

Burgener, que já havia disputado duas edições dos Jogos de Inverno pela Suíça, alcançou uma nota 70 na primeira volta e não conseguiu terminar a segunda. Ele caiu na tentativa de realizar uma manobra.

Teixeira, estreante em Olimpíadas, fez 56,50 na primeira rodada e também caiu na segunda tentativa.

"Fiz tudo o que eu pude. Foi uma semana difícil. Acordei no hospital há uma semana e não sabia se poderia participar dessas Olimpíadas. Então, para mim, foi um sucesso poder ter participado", afirmou Burgener ao SporTV.

O líder das classificatórias foi o australiano Scotty James, vice em Pequim, com uma nota 94. Ele foi seguido pelos japoneses Totsuka Yuto, com 91,25, e Yamada Ryusei, com 90,25.

O Brasil havia participado em provas de snowboard nos Jogos de Inverno até aqui apenas na modalidade cross, com Isabel Clark. Ela detém até hoje o melhor resultado do país nas Olimpíadas de Inverno, com um nono lugar em Turim-2006.