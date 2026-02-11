SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians fechou a contratação por empréstimo do volante Allan, que estava no Flamengo.
O jogador foi cedido sem custos pelo clube carioca até o fim da temporada, com opção de compra fixada em 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões).
DESEJO DO JOGADOR PESOU
A reportagem apurou que o desejo de Allan em defender o Timão foi determinante para a concretização do negócio. Mesmo sem protagonismo, o Flamengo via o atleta como opção apenas para a composição do elenco. O volante, por sua vez, buscava mais minutos em campo.
Antes do acerto com o Corinthians, Allan chegou a ficar próximo de um acordo com o São Paulo. Questões políticas, porém, impediram o avanço das conversas.
Outros clubes, como o Santos, apresentaram propostas até mais vantajosas financeiramente. No entanto, a decisão final coube ao jogador, que optou por atuar pelo Corinthians. O Vasco também tentou a contratação.
"Era meu sonho estar aqui. Realizá-lo depois de tanto tempo nesta jornada no futebol está sendo muito satisfatório", disse Allan à Corinthians TV.
CHEGA PARA SUPRIR CARÊNCIA
Allan chega ao Corinthians para preencher uma lacuna identificada pela comissão técnica desde o início da janela de transferências. O clube buscava um atleta para atuar como primeiro homem de meio-campo, função hoje exercida apenas por Raniele e Charles no elenco.
O técnico Dorival Júnior deseja um grupo mais encorpado para sustentar a temporada, que terá quatro competições: Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A chegada de Allan amplia as opções para revezamento, permitindo a preservação física dos atletas sem perda de nível técnico.
EXPERIÊNCIA NO BRASIL E NO EXTERIOR
Aos 28 anos, Allan construiu carreira no Brasil e no futebol europeu. Revelado pelo Internacional, não chegou a atuar profissionalmente pelo clube gaúcho e foi vendido ao Liverpool, em 2015, por 700 mil euros.
O volante também não jogou pela equipe inglesa, acumulando empréstimos por clubes como SJK (Finlândia), Saint-Truiden (Bélgica), Hertha Berlin e Eintracht Frankfurt (Alemanha) e Apollon Limassol (Chipre).
Em 2019, retornou ao Brasil para defender o Fluminense. Na temporada seguinte, foi negociado com o Atlético-MG, onde permaneceu por quatro anos. Em 2023, transferiu-se para o Flamengo, após o clube vencer uma disputa com o Palmeiras pela contratação do atleta.
No Rubro-Negro, porém, Allan não teve o desempenho esperado e perdeu espaço após a chegada de nomes como Jorginho e Saúl, até ser emprestado ao Corinthians.