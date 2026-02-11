SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Fulham por 3 a 0 nesta quarta-feira (11), no Etihad Stadium, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League.

Semenyo, O'Reilly e Haaland fizeram os gols do City. Haaland, que havia voltado a marcar já na última rodada na vitória por 2 a 1 contra o Liverpool, é o artilheiro do campeonato com 22 gols.

Com a vitória, o City chega a 53 pontos e segue em 2º lugar, na cola do líder Arsenal, que joga fora de casa nesta quinta-feira (12) contra o Brentford.

Essa foi a 20ª vitória seguida do City contra o Fulham contando todas as competições do futebol inglês. Essa é a maior sequência de vitórias de um time contra o outro na terra da rainha.

O Fulham segue no meio da tabela com 34 pontos, na 12ª colocação e afastado da zona de rebaixamento.

O City volta a campo no sábado, quando recebe o Salford pela rodada de 16 avos de final da Copa da Inglaterra. Pela Premier League, o próximo adversário dos Citizens é o Newcastle, em casa, no dia 21 de fevereiro.

O Fulham visita o Stoke City no domingo, também pela Copa da Inglaterra. No dia 22 de fevereiro, o Fulham encara o Sunderland fora de casa.

FREGUESIA HISTÓRICA

O duelo entre Manchester City e Fulham é o de maior freguesia na história do futebol inglês. Contando com a partida desta quarta-feira (11), são 20 vitórias seguidas dos Citizens contra os Cottagers.

O recorde começou com uma vitória do City por 3 a 0 em 4 de fevereiro de de 2012, pela 24ª rodada da Premier League daquele ano. A última vez que o Fulham venceu o City foi em 12 de abril de 2009, por 3 a 1, pela 32ª rodada da Premier League.