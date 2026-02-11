(UOL/FOLHAPRESS) - Mirassol e Cruzeiro empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (11), no Maião, pela terceira rodada do Brasileiro.

Nathan Fogaça e Negueba fizeram os gols do Mirassol após o Cruzeiro abrir o placar com Wanderon. Na reta final do 2º tempo, Kaio Jorge, de pênalti, empatou para o Cabuloso.

Com o empate, o Mirassol chega a 5 pontos e vai à 3ª posição do Brasileirão. O Cruzeiro conquista seu primeiro ponto, é o vice-lanterna e poderá terminar a rodada em último lugar se o Corinthians pontuar contra o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (12) na Neo Quimica Arena.

Com duas derrotas e um empate em três jogos no Brasileirão, o técnico Tite começa o torneio bastante pressionado.

O Mirassol volta a campo no domingo, quando enfrenta a Portuguesa fora de casa pelo Paulistão ainda sonhando com vaga na próxima fase do estadual. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Leão Caipira é contra o Flamengo, fora de casa, no dia 25.

O Cruzeiro encara o URT fora de casa pela 8ª rodada do Mineiro no sábado. No dia 25, a Raposa recebe o Corinthians em casa pelo Brasileirão.

TITE SOB PRESSÃO

O novo técnico do Cruzeiro não tem um bom aproveitamento à frente do Cabuloso. Tite soma cinco derrotas, quatro vitórias e um empate em dez jogos desde que estreou à frente do comando do Cruzeiro, no início do ano.

Tite tem um aproveitamento de 43,33%, contra os mais de 58% de seu antecessor, Leonardo Jardim, demitido após eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil do ano passado.

MIRASSOL

Walter; Igor Formiga (Igor Cairús), João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Neto Moura (Yuri Lara), Aldo Filho, Eduardo (Galeano), Negueba; Nathan Fogaça (Galdino), Alesson (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

CRUZEIRO

Cássio, Fagner (William Furtado), João Marcelo, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno; Gérson (Matheus Henrique), Lucas Romero (Lucas Silva), Christian Roberto (Kenji); Matheus Pereira, Wanderson (Sinisterra), Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Matheus Pereira e Gérson (CRU); Neto Moura, Reinaldo e Aldo Filho (MIR)

Cartão vermelho: Yuri Lara (MIR)

Gols: Wanderson (CRU), aos 22', e Nathan Fogaça (MIR), aos 39' do primeiro tempo; Negueba (MIR), aos 7', e Kaio Jorge (CRU), aos 39' do 2º tempo