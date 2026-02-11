SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Remo mostrou valentia diante do Atlético-MG e ensaiava uma virada heroica com direito a gol nos acréscimos, mas Dudu, no último lance da partida, decretou o 3 a 3 dentro da Arena MRV. O duelo foi válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Hulk e Ruan Tressoldi haviam marcado para os mandantes, que sofreram com Vitor Bueno, Yago Pikachu e Alef Manga. Os três balançaram as redes para os paraenses, que bobearam nos segundos finais e acabaram punidos.
O resultado deixou os times com 2 pontos na tabela do torneio nacional. Ambos estão fora da zona de rebaixamento, mas podem entrar no Z4 diante dos jogos desta quinta-feira (12).
Os times voltam a campo pelo Brasileirão somente na noite do dia 25. O Atlético-MG encara o Grêmio em Porto Alegre, enquanto o Remo recebe o Inter ? antes disto, mineiros e paraenses têm compromissos pelos estaduais.
COMO FOI O JOGO
O embate começou agitado, e os donos da casa acertaram a trave na casa dos dez minutos. Victor Hugo, pela ponta direita, caprichou no cruzamento para Cuello, que apareceu por trás dos marcadores e, de primeira, carimbou o poste de Marcelo Rangel.
Um erro do Remo gerou o primeiro gol do Atlético-MG. O lance foi gerado a partir dos pés de Zé Ricardo, que saiu jogando e viu Victor Hugo cortar o passe. A bola sobrou para Hulk, e o camisa 7, sem qualquer marcação, invadiu a área, ajeitou o corpo e finalizou para o fundo das redes: 1 a 0.
Dominando o jogo e acertando a trave outra vez, o Galo foi vazado pouco antes do intervalo. Em contra-ataque, Alef Manga recebeu na ponta esquerda, invadiu a área e cruzou para o meio. Vitor Bueno chegou a ser bloqueado por Renan Lodi, mas conseguiu aproveitar o rebote e superou Everson: 1 a 1.
Os paraenses voltaram ligados para o 2º tempo e chegaram a ensaiar a virada, mas o VAR entrou em ação. Vitor Bueno acionou Picco, que se antecipou a Ruan Tressoldi e balançou as redes adversárias ? o lance acabou anulado, no entanto, por toque de mão de João Pedro ainda na origem da jogada.
O susto animou os visitantes, que voltaram a assustar com Patrick de Paula e Diego Hernández, mas o Atlético-MG foi premiado pela eficiência. Hulk caprichou em cobrança de falta e encontrou Ruan Tressoldi, que subiu mais alto do que todo mundo e não deu chance de defesa a Marcelo Rangel: 2 a 1.
O Remo não se deu por vencido e virou o jogo de maneira heroica. Primeiro, Yago Pikachu recebeu de Patrick de Paula e converteu um contra-ataque fatal. Depois, já nos acréscimos, um recuo errado de Renan Lodi gerou o gol de Alef Manga, que ensaiou o 3 a 2 para os paraenses.
Dudu sacramentou o empate para os mineiros no lance final. O atacante recebeu cruzamento de Scarpa da direita e, já na pequena área, completou para o fundo das redes e frustrou, mesmo que de maneira parcial, os visitantes: 3 a 3.