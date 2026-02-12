SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira, o São Paulo bateu o Grêmio, no Morumbis, por 2 a 0, pela 3ª rodada do Brasileirão. A vitória dá ao Tricolor Paulista o direito de dormir na liderança do nacional.

A noite teve um gol em cada tempo. Lucas, de pênalti, abriu o placar, e Calleri aumentou a contagem. Luciano ainda desperdiçou da marca da cal, no segundo tempo.

O São Paulo chegou aos sete pontos em três rodadas do Brasileirão pela primeira vez no recorte pós-pandemia. A última vez que o time havia atingiudo essa pontuação a esta altura inicial do certame foi há sete anos, em 2019. Desde então, não largava bem no nacional.

Um ponto negativo no triunfo, porém: Bobadilla, que atuou em todos os últimos seis jogos, deixou o campo acusando dores ainda no tempo inicial. O paraguaio pode ser a primeira baixa por problema muscular em 2026 para o clube, que viveu uma crise no departamento médico no ano passado.

O resultado faz com que os donos da casa durmam na liderança da tabela. Hernán Crespo e companhia têm os mesmos sete pontos que o Bahia, mas ficam à frente pelo saldo de gols. O Grêmio, enquanto isso, dorme na 12ª posição.

Ambas as equipes voltam a campo no fim de semana, pelos estaduais: no domingo, o São Paulo vai a Campinas para enfrentar a Ponte Preta, pela última rodada da primeira fase do Paulistão, enquanto o Grêmio recebe o Juventude, no sábado, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.

DOMÍNIO PAULISTA DE CABO A RABO

O São Paulo iniciou a partida já pressionando, encurralando o Grêmio no campo de ataque. As principais jogadas vinham com o estreante Lucas Ramon, contando com aproximações de Luciano e Lucas. O Tricolor Paulista teve a dupla ao lado de Calleri pela primeira vez no ano.

Danielzinho e Marcos Antônio, como virou praxe, comandavam as ações no meio. Tinham liberdade para avançar o campo e ganhar território. Em uma boa jogada de Marcos Antônio, Luciano saiu na cara do gol e tocou por cima. A jogada acabou parada, de todo modo, por impedimento.

Logo depois, Enzo Díaz fez cruzamento para a área, e a defesa gremista não afastou o perigo. O camisa 8 estava lá para completar, dentro da pequena área, mas para a defesa de Weverton.

O mesmo Weverton, logo depois, no entanto, cometeu pênalti sobre Danielzinho. Marcos Antônio lançou o companheiro de meio-campo, que contou com o quique da bola para enganar o goleiro do Grêmio e limpar a marcação. Antes de tentar tocar para o gol vazio, porém, foi impedido pelo camisa 1.

Na cobrança, Lucas bateu rasteiro, no cantinho direito. O goleiro até tocou na bola, mas não impediu a abertura do placar. 1 a 0.

E o amasso seguia. Calleri recebeu belo passe em profundidade e fuzilou as redes para ampliar a vantagem ? não fosse a posição irregular no início da corrida. Impedimento marcado, já na reta final do primeiro tempo.

Se o domínio dos paulistas já era grande nos primeiros 45 minutos, a etapa complementar começou com um cartão vermelho para Wagner Leonardo, advertido com o segundo amarelo após parar um contra-golpe.

A expulsão só deu mais liberdade ao São Paulo, que logo ampliou o marcador com Calleri, em jogada com toque de Lucas e que terminou com cruzamento rasteiro de Luciano. De frente para o gol vazio, o argentino só empurrou para fazer 2 a 0.

Em seguida, Enzo Díaz invadiu a grande área e foi derrubado por Gustavo Martins. Agora foi a vez de Luciano ir para a cobrança, mas que acabou defendida por Weverton. Logo em seguida, o Morumbis deu força ao atacante e emplacou o canto de 'É, Luciano!'.

O Tricolor Paulista ainda criou oportunidades, em uma delas vendo Marcos Antônio arrematar na trave, mas não conseguiu aumentar a contagem. Mesmo com o caminhão de chances perdidas, vitória ? e liderança provisória ? carimbadas. 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 GRÊMIO

Data e horário: 11 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (3ª rodada)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Leila Naiara Moreira da Cruz

Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

Cartões amarelos: Pablo Maia, Ferreira e Luciano (SAO); Weverton e Wagner Leonardo (GRE)

Cartão vermelho: Wagner Leonardo (GRE)

Gols: Lucas, PÊN (24'/1°T) e Calleri (14'/2°T)

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri. T.: Hernán Crespo.

GRÊMIO: Weverton; João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur e Edenílson; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. T.: Luis Castro.