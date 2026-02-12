SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 nesta quarta-feira (11), em São Januário, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Luciano Juba fez o gol da vitória do Tricolor de Aço, que chega a dez partidas seguidas sem perder na temporada.

Com a vitória, o Bahia soma 7 pontos e sobe para a 2ª colocação, ficando com o mesmo número de pontos do líder São Paulo mas perdendo nos critérios de desempate.

Já o Vasco segue com apenas 1 ponto e entra na zona de rebaixamento com a derrota, caindo na 18ª para a 16ª posição. A situação pode ficar ainda pior se o atual lanterna Corinthians pontuar contra o Bragantino nesta quinta-feira (12) e empurrar o cruz-maltino para a vice-lanterna.

O próximo compromisso do Vasco é no sábado, quando recebe o Volta Redonda em casa pelas quartas de final da Taça Guanabara. Pelo Brasileirão, o cruz-maltino volta a campo no dia 26, quando encara o Santos fora de casa.

O Bahia enfrenta a Jacuipense em casa no sábado, pela 8ª rodada do Baiano. Na sequência, no dia 18, o time comandado por Rogério Ceni visita o chileno O'Higgins pela 2ª fase da Pré-Libertadores.

SÉRIE INVICTA

O Bahia chegou a dez jogos seguidos sem perder, contando todas as competições em que participa.

O time de Rogério Ceni ainda não perdeu na temporada, somando oito vitórias e dois empates no ano.

GOLS E DESTAQUES

Habilidade de ponta. O Bahia começou melhor a partida, mas sem criar grandes chances de gol. Aos 16 minutos, o Vasco deu uma resposta e quase abriu o placar. Andrés Gómez avançou pela direita, pedalou para cima da marcação e cruzou para Puma Rodríguez chegar batendo na área, mas o lateral pegou fraco demais.

Jogada ensaiada. O Vasco teve mais uma chance de abrir o placar em cobrança de falta em dois toques. Perto da linha da grande área, Coutinho bateu no canto mas o goleiro Ronaldo foi buscar.

0 x 1: Se a jogada do Vasco não deu certo, a do Bahia no lance seguinte foi perfeita! Everton Ribeiro cobrou o escanteio aberto na entrada da área e Luciano Juba chegou batendo de primeira para fazer o 1 a 0 para o Bahia aos 22 minutos do 1º tempo.

Infernizando pela ponta esquerda. Na volta do intervalo, André continuou sendo um dos melhores jogadores do Vasco na partida. O ponta driblou, chamou faltas, foi para cima e cruzou muito na área do Bahia criando inúmeras jogadas de gol, mas sem encontrar os atacantes vascaínos.

Vaias para o capitão. A torcida do Vasco soltou algumas vaias para Philippe Coutinho quando o capitão foi para uma cobrança de falta durante a partida. Aos 38 minutos da etapa final, quando Fernando Diniz substituiu o capitão por Rojas, as vaias se intensificaram e Coutinho saiu de campo sorrindo.

Sobrou para o técnico. A torcida vascaína também começa a vaiar e xingar Fernando Diniz, além de cantar "Não é mole não, é obrigação ganhar no caldeirão".

Acréscimos em cima de acréscimos. O árbitro Paulo César Zanovelli da Silva deu 9 minutos de acréscimos na partida, depois deu mais 2 minutos.

FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA

Campeonato: Brasileirão (3ª rodada)

Data: 11/2/2026

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Cartões amarelos: Kanu, Cristian Oliveira, Acevedo, Caio Alexandre e Ronaldo (BAH); Andrés Gómez, Thiago Mendes, Puma e Paulo Henrique (VAS)

Gols: Juba (BAH), 22'1ºT (0-1)

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robert Renan, Cuesta, Lucas Piton (Paulo Henrique); Thiago Mendes (GB), Cauan Barros, Philippe Coutinho (Rojas), Andrés Gómez; Brenner (Spinelli), Nuno Moreira (Hinestroza). T.: Fernando Diniz.

Bahia: Ronaldo Strada; Román Gómez, Mingo, Kanu (Gabriel Xavier), Luciano Juba; Jean Lucas (Erick), Acevedo (Caio Alexandre), Everton Ribeiro; Ademir (Pulga), Willian José (Everaldo), Cristian Oliveira. T.: Rogério Ceni.