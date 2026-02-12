A partida de abertura da edição 2026 da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol será transmitida ao vivo pelaNesta quinta-feira (12), a partir de 21h (de Brasília - 20h no horário local), a bola rola para Mixto e Flamengo, no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá.

A equipe da casa disputa a elite do Brasileirão pela terceira vez. A última foi em 2015. As Tigresas, que caíram nas quartas de final da Série A2 (segunda divisão) em 2025, herdaram uma das vagas deixadas por Real Brasília e Fortaleza, que encerrarem os respectivos departamentos da modalidade. O Vitória ficou com a outra.

O Flamengo é o segundo time com mais presenças na competição nacional, organizada desde 2013 pela CBF, atrás apenas da Ferroviária. Será a 12ª participação das Meninas da Gávea, única equipe fora do estado São Paulo a já ter sido campeã (2016).

Para o retorno à primeira divisão após 11 anos, o Mixto aposta em um elenco experiente. Entre os reforços, estão a goleira Thaís Helena, de 38 anos, ex-Atlético-MG e vice-campeã do mundo pela seleção brasileira em 2007; e a meia paraguaia Fany Gauto, 31 anos, com passagens por Ferroviária e Internacional. O técnico é Adilson Galdino, tricampeão da Libertadores pelo São José e que levou a equipe do interior paulista à conquista, no Japão, do Mundial de Clubes em 2014 - a competição não tem chancela da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

O Flamengo, por sua vez, promoveu uma mudança na estratégia voltada à equipe feminina para 2025, com a redução no investimento na modalidade e maior aproveitamento da base. O clube manteve suas principais estrelas, casos da meia e capitã Djeni e da centroavante Cristiane, mas liberou jogadoras importantes, como a zagueira Agustina Barroso, que foi para o Corinthians, e a atacante Gláucia, reforço do Palmeiras.

A expectativa é que ao menos 10 jogadoras da base reforcem o time comandado por Celso Silva, que assumiu após a saída de Rosana Augusto, justamente pela readequação orçamentária da modalidade. A equipe sub-20 do Rubro-Negro ficou com o vice do Brasileirão em 2025, mas conquistou o bi da Copinha Feminina e teve seis atletas convocadas para defender o Brasil no Campeonato Sul-Americano da categoria, que está em andamento.

A primeira rodada segue na sexta-feira (13), também às 21h, com a estreia do Palmeiras, atual campeã da Copa (e da Supercopa) do Brasil. Na Arena Crefisa, em Barueri (SP), as Palestrinas recebem o América-MG, em mais um duelo exibido ao vivo pela TV Brasil.