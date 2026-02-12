SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paralelamente às disputas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, o COB se movimenta para ampliar as receitas e atrair novos parceiros comerciais. Segundo Marco La Porta revelou ao UOL, o comitê já supera as receitas registradas em 2024, ano dos Jogos de Paris, e agora persegue um sonho de consumo antigo do marketing esportivo: ter uma parceria com uma montadora de automóveis.

A oportunidade surgiu após uma mudança no cenário global de patrocínios. A Toyota encerrou seu contrato como parceira Top do Comitê Olímpico Internacional (COI), o que liberou a categoria de automóveis para negociações locais pelos comitês nacionais. O COB não perdeu tempo e já colocou o setor na mira.

"[Falta uma] Montadora. Porque agora liberou a Toyota, não é mais patrocinadora do COI, liberou essa categoria para a gente. Então a gente está atrás de montadoras que queiram apoiar o esporte olímpico brasileiro", disse La Porta ao UOL, indo direto ao ponto sobre a lacuna no portfólio da entidade.

INDEPENDÊNCIA DA LOTERIA

A saúde financeira do COB vive um momento de transição estratégica. O objetivo da gestão é claro: reduzir a dependência histórica dos repasses da Lei das Loterias (Lei Agnelo/Piva), diversificando as fontes de renda com recursos privados. Embora a verba pública ainda seja a espinha dorsal do orçamento, o crescimento do marketing próprio chama atenção.

"Dei uma meta para a equipe, que era diminuir cada vez mais a dependência dos recursos da loteria. A gente sabe que nunca vai ser [zero], mas quanto menos esse percentual impactar no nosso investimento, melhor", explicou o presidente do COB.

A estratégia comercial adotada para o ciclo atual envolveu fidelizar parceiros com contratos de longo prazo, evitando a evasão comum nos anos pós-olímpicos. Segundo La Porta, a equipe de marketing mostrou para as empresas a importância de permanecerem investindo desde o início do ciclo, com valores progressivos, em vez de aparecerem apenas às vésperas dos Jogos.

"Nós aumentamos o tíquete médio e diminuímos o número de patrocinadores. nesta quinta-feira (12), vamos fechar o ano em valores superiores a 2024", celebrou, citando a entrada recente de novos parceiros e a renovação de contratos importantes.

Há duas semanas o COB anunciou a Tigre e a Neodent, chegando a 13 patrocinadores. "Vamos juntos até os Jogos de Los Angeles, em 2028, e tenho certeza de que será uma parceria de sucesso e provavelmente estaremos no próximo ciclo também", explicou Alexei Costa, presidente da Neodent.

O executivo cita que o foco está principalmente nessa questão da saúde bucal. "Existe toda uma questão de melhoria da saúde bucal dos atletas, resultando em uma melhor performance. E tem um outro aspecto, que até é o propósito nosso como empresa, que é criar sorrisos. Por que o sorriso transforma uma vida", diz.

O COB não revela os valores dos contratos com as empresas, mas continua de olho no mercado em busca de oportunidades para reforçar o caixa para poder ter mais recursos para o suporte aos atletas olímpicos e às confederações esportivas nacionais.