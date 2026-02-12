SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Corinthians, o volante Allan tem só um gol oficial na carreira. E ele foi marcado há 10 anos e 5 meses.
JEJUM LONGO
Allan anotou seu único gol como profissional no dia 10 de setembro de 2015. Na ocasião, ele balançou as redes jogando pelo SJK, da Finlândia, no empate por 1 a 1 com o KuPS.
O número já foi contestado pelo jogador. Dias após fazer o seu primeiro gol, ele cobrou escanteio no jogo contra o HJK, e a bola morreu no fundo das redes. Entretanto, a liga finlandesa creditou o tento a Roope Riski, que cabeceou a bola. A questão é: ela havia passado ou não da linha? Os ângulos são inconclusivos.
Seja como for, Allan nunca marcou um gol atuando em solo brasileiro. Ele deixou o Brasil quando ainda jogava na base do Inter e foi para o Liverpool. Desde que retornou ao país, em 2019, o jogador passou por Fluminense, Atlético-MG e Flamengo, mas não conseguiu balançar as redes nos 305 jogos que fez no somatório destes clubes.
O posicionamento do jogador ajuda a explicar um pouco a falta de gols e "aliviar" a situação. Allan é um volante que ajuda mais no combate e no direcionamento das jogadas com passes quando está com a bola. Não são muitas as aparições dele no campo de ataque, ainda que já tenha demonstrado qualidade com a bola nos pés.
Allan chega ao Corinthians por empréstimo. O volante assinou com o clube paulista vindo do Flamengo e tem contrato até o final do ano. O clube arcará com os salários do jogador, que estava sem espaço no rival. No Timão, ele chega para concorrer em um setor que tem Raniele, Carrillo, André, Matheus Pereira e Charles.
ALLAN NA CARREIRA
Liverpool (Inglaterra, 2015)
0 jogo
0 gol
0 assistência
SJK (Finlândia, 2015)
8 jogos
1 gol
0 assistência
St. Truiden (Bélgica, 2016)
9 jogos
0 gol
0 assitência
Hertha Berlin (Alemanha, 2016-2017)
16 jogos
0 gol
0 assistência
Apollon Limassol (Chipre, 2017-2018)
22 jogos
0 gol
0 assistência
Eintracht Frankfurt (Alemanha, 2018-2019)
4 jogos
0 gol
0 assistência
Fluminense (Brasil, 2019)
47 jogos
0 gol
3 assistências
Atlético-MG (Brasil, 2020-2023)
170 jogos
0 gol
4 assistências
Flamengo (Brasil, 2023-2026)
88 jogos
0 gol
0 assistência