SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Corinthians, o volante Allan tem só um gol oficial na carreira. E ele foi marcado há 10 anos e 5 meses.

JEJUM LONGO

Allan anotou seu único gol como profissional no dia 10 de setembro de 2015. Na ocasião, ele balançou as redes jogando pelo SJK, da Finlândia, no empate por 1 a 1 com o KuPS.

O número já foi contestado pelo jogador. Dias após fazer o seu primeiro gol, ele cobrou escanteio no jogo contra o HJK, e a bola morreu no fundo das redes. Entretanto, a liga finlandesa creditou o tento a Roope Riski, que cabeceou a bola. A questão é: ela havia passado ou não da linha? Os ângulos são inconclusivos.

Seja como for, Allan nunca marcou um gol atuando em solo brasileiro. Ele deixou o Brasil quando ainda jogava na base do Inter e foi para o Liverpool. Desde que retornou ao país, em 2019, o jogador passou por Fluminense, Atlético-MG e Flamengo, mas não conseguiu balançar as redes nos 305 jogos que fez no somatório destes clubes.

O posicionamento do jogador ajuda a explicar um pouco a falta de gols e "aliviar" a situação. Allan é um volante que ajuda mais no combate e no direcionamento das jogadas com passes quando está com a bola. Não são muitas as aparições dele no campo de ataque, ainda que já tenha demonstrado qualidade com a bola nos pés.

Allan chega ao Corinthians por empréstimo. O volante assinou com o clube paulista vindo do Flamengo e tem contrato até o final do ano. O clube arcará com os salários do jogador, que estava sem espaço no rival. No Timão, ele chega para concorrer em um setor que tem Raniele, Carrillo, André, Matheus Pereira e Charles.

ALLAN NA CARREIRA

Liverpool (Inglaterra, 2015)

0 jogo

0 gol

0 assistência

SJK (Finlândia, 2015)

8 jogos

1 gol

0 assistência

St. Truiden (Bélgica, 2016)

9 jogos

0 gol

0 assitência

Hertha Berlin (Alemanha, 2016-2017)

16 jogos

0 gol

0 assistência

Apollon Limassol (Chipre, 2017-2018)

22 jogos

0 gol

0 assistência

Eintracht Frankfurt (Alemanha, 2018-2019)

4 jogos

0 gol

0 assistência

Fluminense (Brasil, 2019)

47 jogos

0 gol

3 assistências

Atlético-MG (Brasil, 2020-2023)

170 jogos

0 gol

4 assistências

Flamengo (Brasil, 2023-2026)

88 jogos

0 gol

0 assistência


