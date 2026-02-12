SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atleta ucraniano de skeleton Vladislav Heraskevich se manifestou nas redes sociais após ser desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina por usar um capacete com a imagem de atletas ucranianos mortos na guerra com a Rússia.

"Este é o preço da nossa dignidade", disse o atleta nas redes sociais.

O atleta foi informado da desclassificação pouco antes do início da prova masculina, prevista para às 5h30 (de Brasília). A presidente do COI, Kirsty Coventry, se reuniu com Heraskevich no local de competição.

Pouco antes, o ucraniano afirmou que não tinha a intenção de criar um conflito com o COI: "Eu nunca quis um escândalo com o COI, e não fui eu quem o criou. O COI o criou com sua interpretação das regras, que muitos consideram discriminatória. Embora este escândalo tenha tornado possível falar em voz alta sobre os atletas ucranianos que foram mortos, ao mesmo tempo o próprio fato do escândalo desvia uma enorme quantidade de atenção das competições em si e dos atletas que estão participando delas", disse em postagem nas redes sociais.

O capacete usado por Vladislav Heraskevich tem a foto de 24 atletas ucranianos mortos. O COI indicou que a peça infringe a regra 50.2 da Carta Olímpica, que estabelece que nenhuma forma de manifestação ou questão política, religiosa ou racial pode ser levantada nos campos de jogo ou nos pódios.

O comitê internacional ofereceu que o atleta ucraniano usasse uma braçadeira preta. O COI disse que o atleta poderia exibir o seu "capacete da memória", que apresenta 24 imagens de compatriotas falecidos, antes do início e após o término da prova.

A presidente do COI afirmou que a desclassificação "não é sobre a mensagem, mas sobre regras e regulamentos". Ela lamentou que não foi possível encontrar uma solução para o caso.

"Ninguém, especialmente eu, está discordando da mensagem. A mensagem é poderosa. É uma mensagem de recordação. É uma mensagem de memória. [...] Não é sobre a mensagem; é literalmente sobre as regras e os regulamentos. Temos que ser capazes de manter um ambiente seguro para todos. E, infelizmente, isso significa apenas que nenhuma mensagem é permitida", disse Kirsty Coventry, presidente do COI.