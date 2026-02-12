(UOL/FOLHAPRESS) - Alisson, meio-campista do São Paulo, recebeu sinalização do clube nos últimos dias para buscar uma proposta para esta janela de transferências.

DE SAÍDA

A avaliação de fontes no clube é que o melhor caminho para todas as partes, após o fracasso na transferência por empréstimo para o Corinthians, é que o camisa 25 encontre um novo clube nas próximas semanas.

Alisson não foi relacionado sequer ao banco de reservas no confronto contra o Grêmio. O mesmo aconteceu nos dois clássicos recentes contra o Santos e na vitória de sábado, por 2 a 1, sobre o Primavera.

O UOL apurou que o Santos já foi uma equipe a demonstrar interesse no volante, mas os contatos, por ora, não evoluíram para uma oficialização.

O Tricolor, contudo, exige uma boa proposta. A avaliação é que o meio-campista não é um ativo descartável, mas que passou a ter relação conturbada com a torcida após a saída cancelada para o rival.

Dessa forma, a preferência seria um negócio com alguma contrapartida financeira, como estava moldado o acerto com o Corinthians.

O meio-campista tem contrato no Morumbis até o fim do ano que vem.