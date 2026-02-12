(UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo é o segundo colocado do NBB, tem a mesma campanha do líder Pinheiros, ficando atrás apenas no saldo de pontos. Na BCLA, avançou para as quartas de final e no Super 8 parou na semifinal sendo derrotado pelo Minas, campeão do torneio.

São ótimos resultados e a princípio tudo aparenta estar indo bem, então por que se está discutindo sobre uma crise no basquete rubro negro?

Desde janeiro, a relação torcida e time está estremecida. Embora o time ainda brigue em cima, os jogos não estão sendo os melhores. O time se mostra desentrosado e em diversos jogos, a equipe dependia do brilho de um jogador para vencer, como foi com Wesley contra o Fortaleza e Negrete contra o Corinthians.

Por isso, o técnico Sérgio Hernandez foi muito criticado e no jogo contra o Minas no Super 8, discutiu com torcedores presentes no Maracanãzinho, sendo vaiado e xingado ao final do jogo.

Não bastasse isso, a classificação no BCLA foi com uma campanha ruim de duas vitórias e quatro derrotas e poucas expectativas para o confronto contra o Astros de Jalisco, do México pelas quartas de final.

O time ainda vem uma sequência inédita de derrotas. Nos últimos quatros jogos foram quatro derrotas, todas por dez pontos ou mais. A mais surpreendente delas foi a vitória do Pato Basquete por 84 a 53. O time paranaense é apenas o 16º colocado da liga, com seis vitórias e 19 derrotas e o Flamengo não foi páreo no confronto.

A equipe carioca segue na luta por títulos na temporada, porém, a confiança está mais baixa e os torcedores impacientes.