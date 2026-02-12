SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro começa "de verdade" para o Corinthians nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

Depois de uma estreia atípica ?derrota em casa para o Bahia, mas disputada na Vila Belmiro, com o foco dividido com a Supercopa do Brasil? e de uma segunda rodada adiada, o Timão entra de vez na competição apenas na terceira partida.

O clube, porém, já vê um problema recorrente das últimas temporadas voltar a assombrar: o elenco curto.

DM COMEÇA A ENCHER

O alto número de lesões foi um dos principais entraves do Corinthians na temporada passada. Os problemas físicos comprometeram a regularidade da equipe no Brasileiro e aceleraram o uso de alternativas que ainda estavam em processo de formação, como os jovens Dieguinho, Gui Negão e Kayke.

Agora, o Timão chega à terceira rodada do Campeonato Brasileiro com dois desfalques certos e uma dúvida. Hugo e Kaio César sofreram lesões na vitória sobre o Capivariano, pelo Paulista, na semana passada. Já o meia André Carrillo ficou fora do clássico contra o Palmeiras, no último domingo, por causa de um incômodo no músculo adutor da perna direita.

A situação mais grave é a de Hugo. O lateral rompeu o menisco lateral do joelho direito, passou por cirurgia e tem prazo de recuperação estimado entre quatro e seis meses. Embora não estivesse na primeira prateleira do elenco corintiano, o jogador era visto internamente como uma opção de composição ou até como ativo para uma eventual negociação no mercado.

Kaio César, por sua vez, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e terá um tempo de recuperação menor. A expectativa, conforme apurou a reportagem, é de retorno aos gramados em até 15 dias.

Ainda assim, a ausência do atacante é sentida. Contratado para dar novos ares ao elenco neste início de temporada, Kaio vinha apresentando boas respostas nos treinamentos e nos minutos em campo.

Ele entrou no segundo tempo da Supercopa do Brasil contra o Flamengo e deu a assistência para o segundo gol. Ele também iniciou como titular diante do Capivariano, quando atuou por 15 minutos antes de se lesionar.

Além deles, a situação de André Carrillo gera preocupação. O peruano apresentou desgaste físico e um incômodo no adutor da perna direita o tirou do clássico contra o Palmeiras.

Embora não tenha sido diagnosticada uma lesão e o jogador já tenha retomado atividades parciais com o elenco, a condição do atleta acende pelo histórico recente. No ano passado, Carrillo passou por cirurgia no tornozelo esquerdo. Ele é dúvida para o confronto contra o Red Bull Bragantino.

RAZÃO A DORIVAL

Esse cenário reforça os pedidos do técnico Dorival Júnior por reforços. Apesar da renovação do empréstimo do lateral Angileri ?que se arrastava desde o ano passado? e da contratação do volante Allan, o treinador entende que ainda são necessárias mais duas ou três contratações para aumentar a competitividade interna e dar mais profundidade ao elenco.

Campeão da Copa do Brasil na temporada passada e da Supercopa do Brasil neste ano, em jogo único, Dorival avalia que os reforços serão determinantes para que o Corinthians brigue por objetivos mais ambiciosos em 2025, especialmente em competições de pontos corridos.

Me deem um grupo em condição e eu vou brigar por coisas boas. Temos um grupo forte e, se derem mais condições, não tenho dúvidas de que podemos fazer um campeonato bem diferente. Mas, para isso, precisamos nos compor rapidamente. O campeonato está em andamento, as equipes estão montadas e os outros times se reforçaram muito.Dorival Júnior, em entrevista coletiva concedida em 4 de fevereiro

Além das contratações de Gabriel Paulista, Allan, Matheus Pereira e Kaio César, e da renovação de Angileri, o Corinthians está próximo de anunciar o meia marroquino Labyad. Livre no mercado, o jogador foi indicado por Memphis Depay e aprovado pelo departamento de futebol do clube.