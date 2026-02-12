SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Ceará investiga supostas mensagens que teriam sido divulgadas pela facção criminosa Comando Vermelho e que ordenam o fim das brigas entre torcidas organizadas dentro do estado.

As mensagens começaram a circular nas redes sociais após diversos registros de brigas entre torcedores de Ceará e Fortaleza no último domingo, data do primeiro clássico do ano entre eles, pelo Campeonato Cearense.

"Passando para comunicar a todos os componentes de torcidas organizadas que brigas de torcidas estão totalmente brecadas dentro do estado! Já que não sabem curtir sem trazer problemas para a organização e sem trazer o sistema para dentro da quebrada e ainda por cima lotando as cadeias! Todos vão pagar por uns! Essa ordem começa no dia 9/2/2026 e não tem data para acabar! A todos os líderes, comuniquem seus componentes e andem em cima da linha, pois quem desacreditar será severamente cobrado. Assinado: Comando Vermelho do Ceará", diz mensagem que circula nas redes sociais

O MPCE investiga o caso e tenta entender a relação entre a mensagem e as brigas entre organizadas. Ao mesmo tempo, o órgão decidiu pela suspensão de quatro torcidas uniformizadas por cinco jogos de Ceará e Fortaleza. São elas: Torcida Organizada do Ceará (TOC); Movimento Organizado Força Independente (MOFI), Bonde da Aliança e Força da Galera.

Ao todo, 357 prisões foram registradas após as brigas do último final de semana. Delas, 236 detenções foram mantidas após as audiências de custódia. Houve ainda 15 medidas cautelares aplicadas.

A polícia apreendeu com torcedores antes do clássico diversos objetos usados em brigas, como soco-inglês, rojão e artefatos explosivos artesanais, entre outros. Houve inclusive focos de briga entre torcedores do mesmo time.

Presidentes da Cearamor e da TUF (Torcida Uniformizada do Fortaleza) renunciaram aos cargos. Não há a confirmação da relação entre a saída deles e as mensagens publicadas e ligadas ao Comando Vermelho. Ambos se manifestaram nas redes sociais.

"Passando para informar, é o Dudu aqui, presidente da Cearamor. Estou entregando o cargo, renunciando e saindo da torcida. Vida que segue. Beleza?", disse Weslley Paulo, ex-presidente da Cearamor.

"Estou comunicando que estou renunciando do cargo e vida que segue. Não faço mais parte da torcida, não", falou Anderson Xiboi, ex-presidente da TUF.

O UOL tentou contato para confirmar o motivo das renúncias de ambos os presidentes. Até a publicação dessa reportagem não houve retorno, mas ela será atualizada caso haja um posicionamento.