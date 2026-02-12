SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Venda mais cara da história do Vasco, Rayan precisou de só três jogos para virar protagonista no Bournemouth e atrair os holofotes no Campeonato Inglês.

COMEÇO AVASSALADOR

Rayan tem dois gols marcados e uma assistência em três jogos pelo Bournemouth. O atacante saiu do banco em sua estreia e foi titular nos dois jogos seguintes.

O brasileiro é o rosto do momento em meio à arrancada do Bournemouth. Quando ele chegou, o clube já estava invicto havia três jogos no Campeonato Inglês e agora não sabe o que é perder há seis partidas. Os Cherries deixaram a parte inferior da tabela e agora aparecem entre os 10 primeiros.

O reportório é um destaque. Rayan tem atuado pelo lado direito do ataque do Bournemouth e auxilia também na saída de bola. Foi em uma arrancada e levando para o meio que ele marcou seu primeiro gol pelo clube, no empate por 1 a 1 com o Aston Villa. O segundo tento, na vitória por 2 a 1 sobre o Everton, saiu com o atacante aparecendo nas costas da marcação para cabecear.

O lado psicológico se mostra positivo também. No jogo contra o Everton, Rayan cometeu um pênalti ao tentar sair jogando no campo de defesa e viu o rival abrir o placar. O brasileiro não se abalou e anotou o gol do empate em um cabeceio, além de seguir sendo a principal arma pelos lados do campo. A postura em meio à pressão foi elogiada pelo técnico Iraola.

Há erros que temos que aceitar de jovens jogadores. Eles vão fazer coisas brilhantes, e alguns erros, temos que aceitar. Faz parte do processo de desenvolvimento. Ele sabe que não pode fazer isso dentro da área. Não acho que ele é alguém que é afetado pela pressão. Rayan está acostumado a jogar sob pressão, jogou muito bem no segundo tempo, fez um gol.Iraola, à TNT Sports

Os números já colocam Rayan em uma seleta lista. Aos 19 anos, ele se juntou ao irlandês Robbie Keane e ao francês Anthony Martial na lista dos únicos jogadores a participarem de ao menos um gol nos três primeiros jogos no Campeonato Inglês.

Rayan chegou para preencher a lacuna deixada pelo então melhor jogador do time. O ganês Semenyo era a principal estrela do Bournemouth, mas foi vendido ao Manchester City. O clube inglês pegou R$ 220 milhões do valor pago pelos Cityzens pelo seu ex-jogador e investiu no brasileiro. Tem dado certo até agora.

O início avassalador do atacante vem na reta final da preparação da seleção para a Copa do Mundo. O ataque é um dos setores que ainda não tem todas as vagas preenchidas, apesar de ter nomes certos como Vini Jr. e Rodrygo, por exemplo. A seleção fará amistosos contra França e Croácia em março, e Ancelotti convocará os jogadores para o Mundial em maio.

Rayan e Bournemouth voltam a campo somente na próxima semana. No sábado (21), a equipe visita o West Ham, em Londres, às 14h30 (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.