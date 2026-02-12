RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Praticamente intransponível em 2025, o sistema defensivo do Flamengo tem ruído neste início de temporada. O time dobrou a média de gols sofridos em comparação ao ano passado considerando somente o elenco principal.

SÓ NÃO FOI VAZADO EM UM JOGO

O Rubro-Negro só não foi vazado em uma partida desde que relacionou seus jogadores principais: contra o Vasco, logo no primeiro jogo, quando venceu por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca.

No total, são sete jogos e nove gols sofridos, o que dá uma média de 1,29 por partida.

No ano mágico de 2025, por exemplo, foram 78 jogos e 51 gols sofridos, uma média de apenas 0,65.

O Flamengo sofreu dois gols numa mesma partida contra Fluminense (Carioca), São Paulo (Brasileiro) e Corinthians (Supercopa), e em todos saiu derrotado de campo. O time ainda foi vazado por Internacional (Brasileiro), Sampaio Corrêa (Carioca) e Vitória (Brasileiro).

Técnico da equipe, Filipe Luís não culpa somente os zagueiros. Para o treinador, toda a equipe não tem cumprido com eficiência a fase defensiva. Na avaliação do comandante, o time não tem conseguido ter o controle de bola, o que tem causado reflexos atrás.

"Na fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar. Vai conectado junto com o ataque, com o nosso modelo de jogo, com todas as fases do jogo, mas também passa muito pela questão de controlar o jogo com bola. Não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. Não é só o sistema defensivo, é o todo que acaba estourando sempre na fase defensiva. O gol e o pênalti (do Vitória) vieram de erros técnicos e contra-ataques. Estamos sofrendo com transições e, nesse aspecto, temos De melhorar", disse Filipe Luís.

PEREIRA E ORTIZ SEGUEM SENDO OS MAIS UTILIZADOS

Mesmo com a contratação de Vitão e a recuperação de Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira têm sido os jogadores mais utilizados na zaga do Flamengo em 2026. Ortiz fez seis jogos, sendo cinco como titular os 90 minutos e outro entrando no fim. Já Pereira fez cinco partidas, sendo as cinco como titular e sem sair.

Vitão fez três jogos e foi titular nestes três. Já Danilo, após se recuperar de lesão no joelho, só atuou na goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, quando foi titular.