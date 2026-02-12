SÃO PAULO

Suécia faz a dobradinha, com atleta dos Estados Unidos completando o pódio Brasil volta a competir na sexta-feira (13), com Manex Silva na categoria masculina

(FOLHAPRESS) Em 12/02/2026 11h30

Em sua segunda prova nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, a esquiadora brasileira Bruna Moura terminou a prova dos 10 km de esqui cross-country feminino na 99ª colocação, entre 111 atletas, com o tempo de 30min56s9.

Eduarda Ribera teve problemas durante o percurso e precisou abandonar a disputa antes da marca de 5 km, em prova realizada na região de Val di Fiemme, no norte da Itália.

Bruna Moura após completar a prova dos 10 km Kai Pfaffenbach - 12.fev.26 Reuters Esquiadora brasileira com uniforme azul e número 95 sorri enquanto segura bastões de esqui na neve. Ao fundo, outra competidora com uniforme vermelho e número 102 avança na pista. Imagem pequena **** A Suécia fez a dobradinha, com Frida Karlsson (22min49s2) com o ouro e Ebba Andersson (23min35s8) com a prata. Jessie Diggins (23min38s9), dos Estados Unidos, completou o pódio.

Frida e Ebba também já haviam levado o ouro e a prata no skiatlo, no sábado (7).

As brasileiras haviam feito sua estreia nos Jogos na terça-feira (10), quando competiram na fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country.

Eduarda completou o percurso de 1,5 km em 4min17s05, na 73ª posição, enquanto Bruna Moura fez 4min22s07, ficando com a 76ª colocação --apenas as 30 mais rápidas avançavam às finais.

O Brasil volta à disputa nos Jogos de Inverno na sexta-feira (13), com Manex Silva na disputa dos 10 km do esqui cross-country masculino. Na terça-feira, Silva terminou a prova sprint no 48º lugar, o melhor resultado da história do país para a modalidade.

