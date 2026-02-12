SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vai acionar o Fortaleza na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF após tomar calotes em negociações envolvendo dois jogadores.

O QUE ACONTECEU

O Fortaleza deve uma parcela 225 mil euros (R$ 1,3 milhão) ao Palmeiras oriunda da venda do zagueiro Gustavo Mancha ao Olympiacos, da Grécia. O defensor deixou o Alviverde para jogar no Leão do Pici em 2024, mas seguiu com 30% dos seus direitos econômicos ligados ao clube paulista.

O Fortaleza vendeu Gustavo Mancha ao Olympiacos por 4,5 milhões de euros (R$ 27,6 milhões) em agosto do ano passado. Deste montante, o Palmeiras tem direito a R$ 8,3 milhões, que são pagos parcelados pelo clube cearense.

Além do atraso atual, a reportagem apurou que Fortaleza já havia atrasado parcelas anteriores. Os valores a serem pagos em setembro pelo clube cearense só caíram na conta do Palmeiras um mês depois. A dívida do momento começou com o não pagamento da parcela de novembro. Em dezembro, o Palmeiras notificou o Leão do Pici e chegou a enviar uma oferta de parcelamento, mas não obteve resposta.

A dívida por Gustavo Mancha não é a única. O Palmeiras ainda não recebeu a parcela de janeiro referente à venda de Breno Lopes ao Fortaleza, realizada no ano passado. O negócio foi fechado em R$ 7,5 milhões.

Os dois jogadores não estão mais no Fortaleza. Gustavo Mancha foi para o Olympiacos e está emprestado ao Rio Ave, de Portugal. Breno Lopes deixou o Leão do Pici após o rebaixamento e disputa a Série A do Brasileirão pelo Coritiba.

Procurado pela reportagem, o Fortaleza afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto.