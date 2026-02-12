(UOL/FOLHAPRESS) - A 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 terá fim nesta quinta-feira (12) e ameaça um recorde que dura quase 20 anos: a maior quantidade de gols em uma única rodada.

CHUVA DE GOLS

Até esta quinta-feira, foram disputados seis jogos pela 3ª rodada do Brasileirão com um número impressionante de gols: 22. Os últimos quatro confrontos estão marcados para nesta quinta-feira (12).

A média de gols até aqui é de 3,6 gols por jogo. Caso essa média se mantenha, a 3ª rodada terminaria com 36 gols.

Os jogos que mais ajudaram para a alta média de gols foram Chapecoense x Coritiba e Atlético-MG x Remo. Ambas as partidas terminaram empatadas por 3 a 3.

Já Vasco e Grêmio foram os únicos que não marcaram gols até agora. O Cruzmaltino perdeu para o Bahia por 1 a 0, e o Imortal foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0.

Desde que o Brasileirão de pontos corridos passou a ser disputado com 20 times, em 2006, a rodada com mais gols teve 39 bolas na rede. O recorde aconteceu na rodada de abertura do campeonato de 2007.

Em 2024, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro quase chegou perto do recorde. Foram 36 gols, com média idêntica à rodada atual.

Para o recorde ser batido ou igualado, a média precisa ser aumentada. Nesta quinta-feira, os dois times com melhores ataques ?Palmeiras e Botafogo, com 7 gols cada? jogam e poder ajudar. Além disso, o Glorioso tem a segunda pior defesa, assim como Santos, que encara o Athletico-PR.

*

RESULTADOS DA 3ª RODADA

Vitória 1 x 2 Flamengo

Mirassol 2 x 2 Cruzeiro

Chapecoense 3 x 3 Coritiba

Atlético-MG 3 x 3 Remo

Vasco 0 x 1 Bahia

São Paulo 2 x 0 Grêmio

JOGOS A SEREM DISPUTADOS HOJE

Athletico-PR x Santos - 19h

Fluminense x Botafogo - 19h30

Corinthians x Bragantino - 20h

Internacional x Palmeiras - 21h30