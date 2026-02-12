(UOL/FOLHAPRESS) - Depois do retorno do lateral Angileri e da contratação do volante Allan, o Corinthians se aproxima de alcançar uma meta no mercado planejada pelo técnico Dorival Júnior.

"MAIS TRÊS OU QUATRO REFORÇOS"

Após o clássico contra o Palmeiras, o comandante alvinegro afirmou que precisava de mais três ou quatro nomes para que tivesse uma "equipe mais forte". Com o retorno de Angileri e a chegada por empréstimo de Allan, a diretoria alvinegra fica próxima de cumprir a meta de Dorival.

"Eu ainda planejo mais três ou quatro reforços. Precisamos de uma equipe mais forte. Tenho certeza que o presidente sabe disso. Conversamos todos os dias sobre novos jogadores, das necessidades que temos. Se quisermos uma equipe realmente forte para disputar as competições, necessitamos de mais atletas para reforçar o grupo", disse Dorival após o clássico contra o Palmeiras.

O contrato antigo de Angileri havia se encerrado em dezembro. Desde então, a negociação para a renovação do lateral se arrastava. O Corinthians desejava reduzir o salário do argentino, algo que ele não queria. No final, a vontade de Angileri de disputar a Libertadores pesou para que ele aceitasse os termos financeiros.

A chegada de Allan também aconteceu após a vontade do atleta pesar. Embora sem protagonismo, o Flamengo via o volante como opção para compor elenco. Ele ainda chegou a estar próximo de um acerto com o São Paulo e recebeu propostas mais vantajosas financeiramente de outros clubes, como o Santos, mas optou por atuar no Corinthians.

Os dois reforços, além de ajudarem Dorival, seguem a estratégia financeira do Corinthians na janela. O Timão tem buscado nomes que possa vir sem custos de transferência ?Angileri pertencia ao clube e Allan chega por empréstimo até o fim do ano, com o Corinthians pagando seus salários. As chegadas de Gabriel Paulista, Pedro Milans, Matheus Pereira e Kaio César também foram sem custos de transferência.

MARROQUINO FORA DA CONTA DE DORIVAL

Perto de ser anunciado, o meio-campista marroquino Zakaria Labyad não estaria dentro da conta de "três ou quatro" reforços de Dorival. O técnico comentou sobre o número justamente ao ser perguntado sobre a chegada de Labyad.

O Zakaria não foi um pedido meu, mas estou aqui para treinar a equipe. A equipe que me for dada nas mãos, eu vou treinar. Eu conheço pouco dele, tive algumas informações do Memphis. Mas que venha, acrescente e vai ser tratado muito bem. Não foi minha indicação, mas não tem problema. Vai ser importante e vai ter condições de lutar pelo seu espaço.Dorival Júnior

Labyad foi indicado por Memphis Depay, que jogou com o meio-campista entre 2011 e 2012, no PSV. Ele estava sem clube desde que deixou o Dalian Yingbo, da China, no início do ano. A provável chegada do marroquino acontece em meio a críticas internas ao trabalho de mapeamente de mercado liderado por Renan Bloise ? aliados do presidente Osmar Stábile acreditam que as indicações externas estão tendo muito influência nas contratações, e não apontamentos iniciais da equipe de scout.

Com o marroquino fora da conta de reforços de Dorival, o Timão precisaria de pelo menos mais uma contratação para bater a meta do técnico. No momento, o Corinthians não tem conversas encaminhadas com nenhum nome.

CONTA PODE AUMENTAR?

O número de reforços citado pelo comandante contava, de início, com o volante José Martínez fazendo parte do elenco. Após mais de um mês afastado devido a problemas para renovar seu passaporte na Venezuela, o volante se reapresentou no último sábado (7).

O venezuelano, no entanto, retornou de seu país natal com uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O volante precisará de cirurgia para recuperação e pode ficar de fora de toda a temporada.

Após a descoberta da lesão, o Corinthians estuda sua rescisão contratual, o que pode afetar a conta de Dorival. Caso Martínez seja desligado do clube, o técnico pode enxergar a necessidade de uma reposição.