SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atacante com passagens por diversos gigantes europeus, Mario Balotelli denunciou um episódio de racismo durante um jogo nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o jogador, ele teria recebido ataques racistas "múltiplas vezes".

Agora jogando pelo Al-Ittifaq, dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Balotelli afirmou que o mandaram "comer uma banana", durante a derrota para o Dubai City, por 2 a 0, na Copa da Federação dos EAU.

Aos 35 anos, Balotelli chegou ao novo clube em janeiro deste ano. O atacante italiano disse, em publicação em uma rede social, que não esperava passar por um episódio de racismo por lá e cobrou "medidas sérias" das autoridades.

Sempre condenei todos os atos de racismo, mas não esperava que isso acontecesse aqui. Espero que medidas sérias sejam tomadas para evitar que isso se repita. Mario Balotelli, no Instagram

Com passagens por Inter de Milão, Manchester City, Milan, Liverpool e Olympique de Marselha, Balotelli se manifestou para "conscientizar as pessoas" sobre casos de racismo.

Hoje durante uma partida, fui alvo de insultos racistas diversas vezes. Ouvi coisas como: "Ah, ah, ah, vai comer uma banana". Não há absolutamente nenhum lugar para racismo no futebol ou na sociedade. Esse tipo de comportamento não pode ser normalizado, tolerado ou ignorado. Estou me manifestando para conscientizar as pessoas ? não apenas por mim, mas por todos os jogadores que já passaram por isso. Chega!", publicou Balotelli no Instagram.