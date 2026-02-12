SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, convocou nesta quinta-feira (12) as 26 jogadoras que vão representar o Brasil em amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México. As partidas serão realizadas no final de fevereiro e no início de março.

A convocação aconteceu em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. É a última oportunidade de testes para o técnico da seleção brasileira antes do Fifa Series, torneio de 12 seleções que está marcado para abril.

A lista teve a volta de nomes como Adriana (Al-Qadsiah-SAU), convocada após 9 meses de ausência, e Luana (Orlando Pride-EUA), que retorna após superar um câncer no sistema linfático. Ela ficou sem jogar por 18 meses e voltou aos gramados em setembro do ano passado.

Novidades. Lauren (Atlético de Madrid -ESP), Tamires (Corinthians), Gi Fernandes (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Kerolin (Manchester City-ING), Jheniffer (Tigres-MEX), Jaque (Corinthians) e Geyse (América-MEX) também são novos nomes em relação à última convocação.

O Brasil visita a Costa Rica ainda em fevereiro, no próximo dia 27, depois enfrenta a Venezuela, no dia 4 de março, e finaliza os amistosos contra o México, no dia 7. O Fifa Series, em abril, terá 12 seleções divididas em três grupos. A seleção terá Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia como adversárias.

VEJA A LISTA COMPLETA

Goleiras

Lelê - Corinthians

Thaís - Benfica (POR)

Cláudia - Cruzeiro

Defensoras

Tarciane - Lyon (FRA)

Mariza - Tigres (MEX)

Thaís Ferreira - Corinthians

Lauren - Atlético de Madrid (ESP)

Yasmim - Real Madrid (ESP)

Fê Palermo - Palmeiras

Tamires - Corinthians

Gi Fernandes - Corinthians

Bela - PSG (FRA)

Meio-campistas

Duda Sampaio - Corinthians

Ana Vitória - Corinthians

Maiara - Angel City (EUA)

Brena - Palmeiras

Luana - Orlando Pride (EUA)

Atacantes

Kerolin - Manchester City (ING)

Bia Zaneratto - Palmeiras

Tainá Maranhão - Palmeiras

Gabi Zanotti - Corinthians

Jheniffer - Tigres (MEX)

Luany - Atlético de Madrid (ESP)

Jaque - Corinthians

Adriana - Al-Qadsiah (SAU)

Geyse - América (MEX)