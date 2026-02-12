SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, convocou nesta quinta-feira (12) as 26 jogadoras que vão representar o Brasil em amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México. As partidas serão realizadas no final de fevereiro e no início de março.
A convocação aconteceu em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. É a última oportunidade de testes para o técnico da seleção brasileira antes do Fifa Series, torneio de 12 seleções que está marcado para abril.
A lista teve a volta de nomes como Adriana (Al-Qadsiah-SAU), convocada após 9 meses de ausência, e Luana (Orlando Pride-EUA), que retorna após superar um câncer no sistema linfático. Ela ficou sem jogar por 18 meses e voltou aos gramados em setembro do ano passado.
Novidades. Lauren (Atlético de Madrid -ESP), Tamires (Corinthians), Gi Fernandes (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Kerolin (Manchester City-ING), Jheniffer (Tigres-MEX), Jaque (Corinthians) e Geyse (América-MEX) também são novos nomes em relação à última convocação.
O Brasil visita a Costa Rica ainda em fevereiro, no próximo dia 27, depois enfrenta a Venezuela, no dia 4 de março, e finaliza os amistosos contra o México, no dia 7. O Fifa Series, em abril, terá 12 seleções divididas em três grupos. A seleção terá Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia como adversárias.
VEJA A LISTA COMPLETA
Goleiras
Lelê - Corinthians
Thaís - Benfica (POR)
Cláudia - Cruzeiro
Defensoras
Tarciane - Lyon (FRA)
Mariza - Tigres (MEX)
Thaís Ferreira - Corinthians
Lauren - Atlético de Madrid (ESP)
Yasmim - Real Madrid (ESP)
Fê Palermo - Palmeiras
Tamires - Corinthians
Gi Fernandes - Corinthians
Bela - PSG (FRA)
Meio-campistas
Duda Sampaio - Corinthians
Ana Vitória - Corinthians
Maiara - Angel City (EUA)
Brena - Palmeiras
Luana - Orlando Pride (EUA)
Atacantes
Kerolin - Manchester City (ING)
Bia Zaneratto - Palmeiras
Tainá Maranhão - Palmeiras
Gabi Zanotti - Corinthians
Jheniffer - Tigres (MEX)
Luany - Atlético de Madrid (ESP)
Jaque - Corinthians
Adriana - Al-Qadsiah (SAU)
Geyse - América (MEX)