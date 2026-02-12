SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jorge Sampaoli não é mais técnico do Atlético-MG. O clube anunciou nesta quinta-feira (12) a saída do treinador, um dia após o empate por 3 a 3 com o Remo, pelo Campeonato Brasileiro.

Sem vencer nas três primeiras rodadas do Nacional, o time soma dois empates (Remo e Palmeiras) e uma derrota (Red Bull Bragantino). Considerando também o Campeonato Mineiro, o desempenho é ainda mais modesto: apenas duas vitórias em dez partidas na temporada.

Em nota, o Atlético informou que a decisão foi tomada em comum acordo. Sampaoli havia assumido o comando em setembro do ano passado, substituindo Cuca. Sob sua direção, a equipe chegou à final da Copa Sul-Americana, mas ficou com o vice ao perder o título para o Lanús. No Brasileiro, lutou contra a parte de baixo da tabela.

Esta foi a segunda passagem do argentino pelo clube. Em 2020, ele dirigiu o Atlético em 45 jogos, com 26 vitórias, nove empates e dez derrotas.

"O clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional", afirmou o Atlético em comunicado.

Para o duelo contra o Itabirito, no sábado (14), pelo Mineiro, o time será comandado interinamente pelo auxiliar Lucas Gonçalves. O Atlético entra na última rodada da primeira fase dependendo de uma combinação de resultados para avançar às semifinais.