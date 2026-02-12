SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (12), o São Paulo apresentou oficialmente seu elenco de futebol feminino para a temporada 2026.

Com a chegada de 12 reforços, o clube concedeu uma coletiva de imprensa na sala de entrevistas do Morumbis, além de uma foto oficial no gramado com todas as jogadores.

A conversa contou com a presença do técnico Thiago Vianna, da zagueira Tayla, novo reforço do Tricolor, e da artilheira Giovanna Crivelari. Entre os temas principais, estiveram a logística de estádios e o desafio de enfrentar equipes com maior poder financeiro.

APELO POR HORÁRIOS MELHORES

O técnico Thiago Vianna utilizou o espaço para questionar a marcação de partidas em horários que dificultam o acesso do público.

Fazer um pedido à CBF para que flexibilize as datas e horários. A gente quer jogar na nossa casa, com estádio lotado. Vamos jogar em Cotia às nove da noite. A transmissão é muito importante, mas para algumas pessoas é muito difícil ir até lá à noite

O FATOR MORUMBIS

A utilização do Morumbis foi um dos pontos altos da conversa. A zagueira Tayla explicou como o grupo lida com a ausência da torcida em jogos menores, mas não escondeu o desejo de atuar na casa são-paulina:

Estamos acostumadas a não jogar em casa, então a gente se acostuma com a não presença do torcedor. Nos desenvolvemos para sermos motivadas de dentro para fora

É inegável que, quando jogamos em estádio grande e com torcida, isso traz uma motivação diferente. É um espetáculo para a gente

O grupo relembrou ainda que a equipe foi "feliz" em todos os jogos disputados no estádio no ano passado, embora compreenda as limitações da agenda: "A gente também entende a questão da agenda do estádio, às vezes nem o masculino joga aqui".

ESTREIA NO BRASILEIRO

O Tricolor inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro Feminino na próxima segunda-feira (16). O confronto será contra o Internacional, às 20h, em Porto Alegre.