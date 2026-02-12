(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está muito próximo de acertar a contratação do meia Cauly, de 30 anos, que atualmente defende o Bahia. As partes avançaram nas negociações nos últimos dias e o acordo está encaminhado por detalhes finais. O jogador chegaria ao Tricolor Paulista por empréstimo até o fim da temporada.

Pelo acordo, o São Paulo pagará 500 mil euros ao Bahia, valor que gira em torno de R$ 3 milhões na cotação atual. O contrato prevê ainda uma cláusula de obrigação de compra: caso Cauly atinja a marca de 25 partidas disputadas, com ao menos 45 minutos em cada jogo, o clube do Morumbis será obrigado a adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta por 2 milhões de euros ?aproximadamente R$ 12,3 milhões.

A informação sobre os valores envolvidos na negociação foi antecipada pela ESPN e confirmada pelo UOL.

As partes discutem, agora, a finalização dos termos. Uma das pendências se refere ao financeiro, já que o Bahia tem valores em aberto com o Tricolor pela aquisição em definitivo do meia Rodrigo Nestor, no final do ano passado. Uma das possibilidades desenhadas é o abatimento dos números, em uma composição menos onerosa à operação.

Cauly é visto internamente como uma peça capaz de qualificar o meio-campo são-paulino, especialmente pela versatilidade e capacidade de criação. No Bahia, o meia disputou 63 jogos em 2025, marcando quatro gols e distribuindo seis assistências.

Tags:

Bahia