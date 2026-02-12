SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a chegada de Jhon Arias, a disputa por posição no meio-campo do Palmeiras vai aumentar. O tema, no entanto, não parece preocupar o meia-atacante Allan, que garante que o foco é ajudar o alviverde a disputar títulos.

O QUE ACONTECEU

Arias assinou com o Palmeiras até dezembro de 2029. O colombiano de 28 anos estava no Wolverhampton-ING e viu a volta ao Brasil com bons olhos para continuar na disputa por uma vaga na Copa do Mundo.

O jogador ainda não chegou ao Brasil, mas já foi inscrito pelo alviverde no Paulistão, de olho na fase final do estadual. Com a chegada do meia ex-Fluminense, Allan 'jogou o problema' para o técnico Abel Ferreira.

"Como todo mundo sabe, o Arias é um jogador de muita qualidade. Acredito que vem para agregar muito no nosso elenco. Se for para disputar posição ou jogar lado a lado, acredito que a melhor intenção é ajudar o Palmeiras a disputar títulos e ganhar jogos. A cabeça do Abel vai balançar um pouco, mas ele vai saber a melhor opção para o Palmeiras", disse Allan, meia-atacante do Palmeiras, à ESPN.

Cobiçado por clubes do futebol europeu, Allan é uma das promessas do Palmeiras e joga na mesma faixa do campo que Arias, pela direita. O colombiano, entretanto, foi liberado pelo alviverde para resolver questões burocráticas de sua mudança na Inglaterra e chegará no Brasil apenas no fim da semana.

Ele é, portanto, baixa certa nos próximos dois jogos: contra o Inter, pelo Brasileiro, nesta quinta-feira (12), e contra o Guarani, no domingo (15), pelo Paulista.