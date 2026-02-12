SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) negou, por unanimidade, o habeas corpus solicitado pela defesa do piloto Pedro Turra e manteve a prisão após agressão a um jovem de 16 anos, que morreu no último sábado (7). A informação foi confirmada ao UOL pelo TJDFT.

O piloto está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória da Papuda. Ele foi transferido no último dia 2. O piloto chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto após pagamento de fiança. A nova ordem de prisão veio após pedido do Judiciário.

O pedido de habeas corpus foi negado de maneira unânime pela 2ª Turma Criminal do TJDFT.

A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) julgou o HC 0702994-80.2026.8.0000 de Pedro Arthur Turra e manteve, por unanimidade, a prisão. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em nota enviada ao UOL

RELEMBRE O CASO

Turra se envolveu, no dia 23 de janeiro, em uma briga com um adolescente de 16 anos. O caso ocorreu na região de Vicente Pires, no Distrito Federal.

A confusão foi iniciada quando o piloto arremessou um chiclete em um amigo da vítima. O jovem Rodrigo Castanheira reagiu, e os dois começaram a trocar socos em uma área rodeada de carros.

A vítima bateu a cabeça e foi hospitalizada com um traumatismo craniano. Turra gravou um vídeo pedindo perdão ao jovem após a hospitalização.

Castanheira, de 16 anos, morreu após duas semanas internado no Hospital Brasília. Ele ficou sedado desde o início da hospitalização.